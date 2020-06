Horner vyzval Mercedes, aby neblokoval experimenty s jiným formátem víkendu

Dva závody na jednom okruhu nás čekají na Red Bull Ringu, Silverstonu a možná ještě na jednom okruhu ve druhé části roku.

V pátek týmy diskutovaly možnost, že by se druhý víkend odehrál jinak. V sobotu byl se jel krátký sprint, ve kterém by byl použit reverzní startovní rošt – startovalo by se v opačném pořadí, než v jakém jsou jezdci v šampionátu. Sprint by určil pořadí pro nedělní závod.

Pro jsou všechny týmy kromě Mercedesu. Podle Christiana Hornera je ale právě teď ideální čas na podobné experimenty.

„Myslím, že už nikdy nebudeme mít lepší příležitost než během závodů týden po sobě, které budeme mít na místech jako je Rakousko, Silverstone a potenciálně ještě jeden později v tomto roce,“ řekl Christian Horner pro společnost Motorsport.com.

„Problém je v tom, že pokud zopakujeme stejný formát na stejném místě, výsledek bude pravděpodobně velmi podobný. Máme ideální příležitost vyzkoušet něco jiného. A pokud je to v platnosti od prvního závodu šampionátu, a ne něco, co se během roku mění, neměli bychom s tím mít žádný problém.“

„Bohužel existoval jeden tým, který byl proti. Takže bude škoda ztratit tuto příležitost.“

Christian Horner prý chápe, proč jsou úřadující mistři světa proti změně, která je odsune na chvost startovního pole, ale vyzval Tota Wolffa, aby svůj názor změnil a obavy dal stranou.

„Vyhráli jsme Grand Prix Rakouska dvakrát v posledních dvou letech, takže je toho hodně, co můžeme na této trati ztratit.“

„Myslím, že to bude celkově pozitivní pro F1. Nedostanete lepší příležitost, než když jsme na stejném místě dva po sobě jdoucí víkendy, abychom zkusili něco jiného.“

„Nevidím moc smysl, abych o víkendu znovu prožili to samé. Pokud existuje jiný formát, učiní to atraktivnějším, zajímavějším a doufám, že to Mercedes nakonec podpoří. Konec konců je to stejná výzva pro všechny jezdce a všechny týmy.“

Podle Hornera je ještě možné jet závod na jiné konfiguraci okruhu, ale v Rakousku se to nestane.

„Je ještě jedna věc, kterou můžete udělat a to jet okruh v opačném směru. Ale z bezpečnostního hlediska by to samozřejmě nebylo možné.“

„Silverstone má různé konfigurace, ale byla by škoda, kdyby tato příležitost (závody s reverzním startovním roštem) nebyla využita na maximum. Je to skvělá příležitost podívat se na něco jiného pro budoucnost.“

