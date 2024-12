Horner vysvětlil, proč si Red Bull vybral Lawsona na úkor Cunody

Když Sergio Pérez ve středu oznámil, že již nebude pokračovat v barvách Red Bullu, bylo prakticky jisté, že jeho nástupce vzejde ze dvojice pilotů stáje RB.

Stáj z Milton Keynes se nakonec rozhodla, že sedačku po Mexičanovi „zdědí“ 22letý Liam Lawson, a to přesto, že měl jeho dosavadní týmový kolega Júki Cunoda v přímém porovnání o něco lepší statistiky i výsledky.

O důvodech konečného výběru ze strany Red Bullu nyní promluvil jeho šéf Christian Horner. Britský manažer poukázal mj. na to, že Lawson, který má na svém kontě teprve 11 velkých cen (pět z nich odjel vloni, šest letos), může mít větší potenciál než o dva roky starší Cunoda, jenž má za sebou už čtyři kompletní sezony v F1.

„Bylo to mezi nimi velmi těsné,“ uvedl Horner v rozhovoru pro ESPN.

„Júki je velmi rychlý jezdec. Má za sebou už tři nebo čtyři sezony zkušeností. Odvedl také velmi dobrou práci při testu pneumatik v Abú Zabí, kde byli inženýři ohromeni tím, jak si vedl,“ prohlásil boss Red Bullu na adresu Japonce.

„U Liama, když se podíváte na analýzu jeho výkonů, bylo jeho tempo v závodech, které absolvoval, o něco lepší. V kvalifikacích to bylo mezi ním a Júkim velmi těsné a musíte brát také v potaz, že potenciál Liama, který absolvoval pouze 11 velkých cen, je takový, že se bude jen zlepšovat a posilovat. Prokázal také psychickou odolnost a houževnatost,“ přidal Horner další argumenty, které vedly k angažování Lawsona.

„V případě Liama mě rovněž zaujalo několik věcí, především jak je všestranný. Když ho postavíte do nějaké situace, dokáže se s ní vypořádat. Vzpomeňte si na jeho debut v Zandvoortu poté, co si Daniel (Ricciardo, pozn. red.) zlomil prsty, kde závodil s Maxem v jeho výjezdovém kole,“ připomněl Horner moment z GP Nizozemska 2023, kdy se Lawson dostal do stejného kola jako lídr závodu poté, co předjel Verstappena, který se v danou chvíli rozjížděl po přezutí na pneumatiky do přechodných podmínek.

Horner také na mladém Novozélanďanovi oceňuje jeho náturu.

„Má takovou tu drsnou mentalitu závodníka. Absolvoval rok v DTM (v roce 2021), kde se neuvěřitelně rychle přizpůsobil řízení vozu Ferrari GT po boku Alexe Albona a obecně měl nad ním navrch. Nebojí jet kolo na kolo a v případě potřeby i těsněji, takže si myslím, že pro nás odvede skvělou práci,“ dodal šéf rakouské stáje.