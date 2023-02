Horner vysvětlil, proč je partnerství s Fordem pro Red Bull výhodné

Šéf Red Bullu Christian Horner vidí benefity partnerství s Fordem především v synergiích v rámci vývoje elektrických prvků pohonné jednotky, ale také v oblasti marketingu.

Tým Red Bull a automobilka Ford v pátek oznámily společnou spolupráci, která začne fungovat od roku 2026.

Tento termín samozřejmě nebyl vybrán náhodně – na konci sezony 2025 vyprší dohoda mezi Red Bullem a Hondou a především od následujícího roku začnou platit nová technická pravidla, která se týkají pohonných jednotek.

„S Hondou máme neuvěřitelnou spolupráci, a když původně oznámila svůj odchod z formule 1 v roce 2020, bylo to velmi smutné. Zároveň nás to ale přimělo k vytvoření Red Bull Powertrains, abychom převzali kontrolu nad naší vlastní budoucností,“ citoval týmového principála Red Bullu Christiana Hornera oficiální web F1.

Horner tím připomněl, že Red Bull kvůli plánovanému odchodu Hondy vybudoval vlastní oddělení pro výrobu pohonných jednotek. Honda však nakonec otočila, takže se divize Red Bull Powertrains může výhradně soustředit na vývoj motorů, které se začnou používat od sezony 2026.

„Smlouvu s Hondou máme do konce roku 2025. Je to neuvěřitelná společnost a budeme s ní pokračovat až do posledního závodu sezony 2025,“ uvedl Horner.

„S automobilkou, jako je Ford, je naše směrování pro sezonu 2026 odlišné. Přejeme společnosti Honda po roce 2026 hodně štěstí, protože se zdá, že se její plány konkretizují. Do té doby však budeme velmi úzce spolupracovat a snažit se navázat na úspěchy, kterých jsme dosud dosáhli,“ zrekapituloval šéf Red Bullu, který zároveň vyzdvihl přednosti partneství s americkým Fordem.

„Jedná se o čistě obchodní a technickou dohodu, takže nedochází k žádné výměně akcií nebo účasti v podniku,“ prozradil Horner, který tím možná naznačil, proč před časem nedopadla podobná spolupráce s automobilkou Porsche.

„Je to velmi přímočará dohoda, v rámci které budeme mít možnost sdílet a mít přístup k výzkumu a vývoji, zejména na straně elektrického pohonu, samočinných technologií a softwaru. A pak je tu obchodní stránka. V USA je Ford velmi rozšířený, což nám pomůže ještě více proniknout na tento trh,“ dodal Horner.