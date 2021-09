Horner vysvětlil, proč Hamilton nikoho nepředjel. Bude tomu v závodě jinak?

Lewis Hamilton ztratil na startu pozice. Propadl se za Verstappena i oba jezdce McLarenu. V průběhu 18 kol nedokázal nikoho předjet.

Max Verstappen odstartuje z pole position, o čemž se Red Bullu před víkendem určitě ani nesnilo. Stáj z Milton Keynes očekávala, že to bude mít těžké nejen v Monze ale také v Soči. Oba okruhy jim příliš nesedí. Red Bull měl už vloni v Soči problémy. Verstappen tehdy na Bottase ztrácel na rovince 6 desetin. Red Bull později vysvětlil, že to souviselo s motorem Honda, kterému na rovince „došla šťáva“.

A právě to potkalo v Monze Hamiltona. Pohonná jednotka na rovince čerpá energii z baterie. V ideálním případě se tak děje až téměř do chvíle, kdy jezdec sešlápne brzdový pedál. Pokud energie dojde předčasně, dozvíme se to. Jezdci začne blikat zadní světlo – na mokré trati se používá po celé kolo kvůli viditelnosti. Na suché trati varuje soupeře, že vůz rekuperuje a může náhle zpomalit.

„Když jezdili udržitelně, tak hodně rekuperovali energii,“ řekl Horner pro Sky Sports F1. „Na konci rovinek vidíte blikat zadní světlo, a to prostě zabíjí vaši rychlost na rovince“

„Mohli jste vidět, jak se Lewis dostává na půl sekundy od Norrise, což obvykle znamená předjetí, ale na konci rovinky mu prostě došla rychlost.“

Horner řekl, že pokud je podezření týmu správné, bude to pro Red Bull v závodě povzbuzení, protože to znamená, že Hamilton nebude moci zaútočit na Verstappena, pokud pojedou za sebou.

„Pokud se nám zítra podaří udržet náskok, bude to dobrá zpráva. Znamená to, že nebudou moci příliš útočit na konci rovinek, protože mají tuhle rekuperaci energie.“

Sprint podle Hornera ukázal, že tempo Red Bullu bylo ve srovnání s Mercedesem konkurenceschopné.

„Myslím, že na jedno kolo jsou rozhodně rychlejší než my. Je tu pár zatáček, kde se trápíme, ale celkově dokážeme poskládat dohromady slušné kolo.“

„Max ve špinavém vzduchu dokázal jet stejným tempem jako Valtteri, protože se vzdálili zbytku pole. V takovém závodě samozřejmě nechcete příliš riskovat, takže jsme vděční za to, že jsme se dočkali bodů a zítra budeme startovat zepředu.“