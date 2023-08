Horner vysvětlil pozdní přezutí Péreze zpět na slicky. Mexičan tím přišel o vedení

Pérez po druhých zastávkách přišel o vedení v závodě. Christian Horner vysvětlil, proč ho tým povolal do boxů pozdě.

Na začátku závodu začalo pršet. Sergio Pérez zajel k mechanikům jako první z celého startovního pole, což se mu vyplatilo a dostalo ho to poté na první místo.

„Bylo to Sergiovo rozhodnutí, že chce do boxů, a to se mu vyplatilo, protože byl první, určitě z vozů na čele, kdo přezul na přechodné,“ řekl Christian Horner.

Verstappen se naopak propadl na páté místo, ale už v sedmém kole byl za Pérezem. „Způsob, jakým se prodíral provozem, byl naprosto senzační,“ řekl Horner.

Poté přišly další zastávky. Jezdci přezouvali z přechodných na slicky. Pérez tentokrát stavěl jako poslední a propadl se za Verstappena. Podle Hornera měl Verstappen přednost, protože tým nechtěl ztratit pozice.

„Alonso a myslím, že i Gasly za ním zajeli do boxů,“ vysvětlil Horner. „A na Albonovi bylo vidět, že jezdci na hladkých pneumatikách byli najednou rychlejší.“

„Kdybychom povolali do boxů jako prvního Checa, oba by udělali undercut na Maxe, takže bychom se z pozic jedna a dvě dostali na jedna a čtyři. Maxe jsme poslali do boxů jako prvního s rizikem, že by mohl udělat undercut na Checa, ale věděli jsme, že budeme mít jezdce na prvním a druhém místě, takže to byla jasná volba.“