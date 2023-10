Horner vrací do diskuse reverzní rošty. Uvidíme je ve sprintu?

Některé sprinty byly dramatické, jiné nikoliv. Do druhé skupiny patří sprint v Austinu. Viděli jsme sice pár soubojů, ale příliš mnoho dramat závod na 100 km nepřinesl.

Red Bull není fanouškem současných sprintů. Max Verstappen je kritizuje dlouhodobě – vadí mu třeba to, že už v sobotu víme, jaké je rozložení sil a kdo je nejrychlejší. Nutno podotknout, že to víme letos už před víkendem, ale do jisté míry má Verstappen pravdu.

Sprinty se ale nelíbí ani Hornerovi. „Myslím, že musíme přidat trochu více rizika,“ vysvětlil šéf Red Bullu.

„Možná obrátit pořadí první desítky nebo něco podobného, ale pak musíte přidat dost bodů, aby se jezdcům vyplatilo do toho jít. Vyhrát sprintový závod stále nepůsobí jako něco výjimečného. A samozřejmě to není totéž jako vyhrát velkou cenu, ale myslím, že jsme v procesu, kdy musíme být otevření změnám a vývoji.“

Horner není stejně jako Verstappen zastáncem toho, aby se formát sprintu jednoduše zrušil. Dává přednost jeho zdokonalení. „Koncept je v pořádku, ale myslím, že v provedení můžeme odvést lepší práci, aby byl pro diváky více vzrušující. Nevím, musíme se nad tím ještě trochu zamyslet, abychom to doladili.“

F1 by se teoreticky mohla inspirovat u juniorských sérií. Kvalifikace by mohla být jen jedna a první desítka by se pro sprint otočila. Reverzní rošty ale v minulosti týmy odmítly.