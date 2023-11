Horner volá po změně harmonogramu GP Las Vegas. Pro týmy to bylo brutální, říká

Šéfovi Red Bullu se nezamlouvá netradiční časový harmonogram, který byl stanoven pro obnovenou Grand Prix Las Vegas.

Letošní velká cena v americkém Las Vegas, kam se F1 vrátila po 41 letech, měla řadu specifik.

Jednou z nich byl i netradiční časový harmonogram. Kromě toho, že byl hlavní závod na programu v sobotu, jezdilo se často až pozdě do noci. Pokud nebudeme počítat několikrát odložený druhý trénink, který nakonec začal v půl třetí v noci, hodně pozdě byla odstartována i kvalifikace (v půlnoci) i samotný závod (ve 22:00).

Důvodem, proč se k takovému harmonogramu přistoupilo, byla vzhledem k časovému posunu snaha vyjít vstříc evropským televizním fanouškům.

Pro samotné týmy však tento harmonogram představoval výzvu, což potvrzují i slova šéfa Red Bullu Christiana Hornera, kterého cituje web Crash.net.

„Byla to velká událost a jako ve všem, i tady bude následovat menší rozbor, při kterém si projdeme, co bylo dobré a co je třeba ještě trochu vylepšit,“ řekl Horner.

„Když se podíváte na zájem o tento závod, byl fenomenální. Samozřejmě se ale musíme z některých věcí poučit. Myslím, že jednou z věcí, na kterou se podíváme, je harmonogram, protože pro týmy a všechny muže a ženy v padoku to bylo brutální,“ uvedl boss rakouské stáje.

„Musíme se podívat na to, jak to do budoucna zlepšit. Jezdí se pozdě v noci, takže by se mohlo začínat dřív. Nikdy se vám nepodaří, aby byli všichni televizní diváci naprosto spokojení. Je to americký závod, takže kdyby se startovalo v osm hodin večer nebo tak nějak podobně, bylo by to prostě pro všechny o něco pohodlnější,“ dodal Horner.