Horner vítá zákaz kvalifikačních režimů. Wolff to vnímá jako výzvu

„Technickou směrnicí o motorech jsme byli povzbuzeni,“ řekl Horner. „Závodění by mohlo být těsnější. Ovlivní to všechny týmy. Otázka zní, o kolik?“

Podle Hornera bude mít zákaz kvalifikačních režimů pozitivní důsledky. „S vývojem těchto různých režimů jsou nevyhnutelně spojené obrovské náklady. Pro výrobce to není zdravá věc a myslím si, že všechno, co vytváří lepší a těsnější závodění, je pro formuli 1 pozitivní.“

Toto Wolff mluvil podobně jako Hamilton. Podle něj je snaha zpomalit lídry ve formuli 1 normální.

„Vidíme to jako výzvu,“ řekl Wolff. „Máme dobrý kvalifikační režim. V poslední části kvalifikace jsme schopni dát trochu více energie.“

„Pokud to už nebude možné, není to pro nás ztráta, ale naopak si myslíme, že to můžeme převést do většího výkonu v závodě. Je to pro nás skvělá výzva, kterou přijmeme, jakmile bude pravidlo zavedeno.“

„Myslím si, že primárním cílem FIA bylo implementovat pravidlo pro lepší porozumění a lepší analýzu toho, co se vlastně děje s motory. Je to hodně komplexní záležitost mezi spalovacím motorem a systémy na rekuperaci energie. Díky jednomu režimu bude pro FIA snadnější zjistit, zda je vše v souladu s pravidly.“