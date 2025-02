Horner: Verstappen si slávu příliš neužívá

Šéf Red Bullu Christian Horner tvrdí, že Max Verstappen není člověkem, který by toužil po obdivovatelích.

Vzhledem k tomu, že je Max Verstappen již čtyřnásobným mistrem světa F1, patří k nejznámějším sportovcům na světě.

Podle jeho šéfa z Red Bullu Christiana Hornera nicméně sláva není něčím, po čem by 27letý Nizozemec úplně toužil.

„Není to člověk, kterému sláva sedí. Nevyhledává obdivovatele. Jen rád řídí rychlá auta a je to jedinečný člověk. Všechen obdiv si ale díky svému ježdění zaslouží,“ uvedl Horner, jehož slova cituje web RacingNews365.

Horner také poukazuje na to, jak se Verstappen v uplynulých letech posunul.

„Rád by vyhrál každý závod, ale ve dnech, kdy vyhrát nemůže, bere maximum bodů. Nyní se dívá ze širší perspektivy, to prostě přichází se zkušenostmi... Max je obrovsky vyzrálý, čtvrtý titul pro něj strašně moc znamená,“ dodal muž, který letos slaví 20 let v čele stáje Red Bull.