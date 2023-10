Horner: Verstappen je nyní jako vybroušený diamant. Že získáme titul jsme věřili už od čtvrtého či pátého závodu

Max Verstappen si v Kataru pojistil zisk svého třetího titulu mistra světa. Jeho šéf Christian Horner má pro něj jen slova chvály.

I když Max Verstappen nedávno oslavil teprve 26. narozeniny, od chvíle, kdy vstoupil do formule 1 uplynulo již více než osm let.

„Do formule 1 přišel jako poměrně surový diamant, ale nyní je z něj velmi vybroušený diamant. Myslím, že si zachoval všechny ty surové vlastnosti, které měl, ale nyní k nim ještě přidává zkušenosti," řekl na adresu Verstappena jeho šéf z Red Bullu Christian Horner, kterého cituje web RaceFans.net.

Nizozemec si letošní titul pojistil již po sprintu v Kataru, tedy šest velkých cen před koncem sezony. Nicméně bylo už dlouho jasné, že se stane šampionem právě on. A i když Red Bull dlouho zůstával ve svých vyjádřeních opatrný, Horner nyní přiznal, že rakouská stáj věřila, že letošní tituly (jezdecký i týmový) získá již od rané fáze sezony.

„Myslím, že jsme už od čtvrtého nebo pátého závodu sezony věděli, že to přijde. Byla to ta nejvydařenější a nejneuvěřitelnější sezóna. Předčila všechna naše očekávání,“ pokračoval Horner, který navíc sdílel svůj pohled na to, v čem tkví největší Verstappenovy přednosti.

„Max se jako jezdec stále vyvíjí. Úroveň, na které nyní je, je naprosto vynikající. Stejně tak i způsob, jakým je schopen číst závody či pracovat s pneumatikami,“ vyjmenoval boss Red Bullu, který na Verstappenovi rovněž obdivuje jeho mentální sílu i schopnost adaptovat se na různé situace.

„Jeho schopnost přizpůsobit se a sebedůvěra, kterou v sobě má, se projevují opakovaně. Ať už jde o výjezdové kolo z boxů, první kolo velké ceny, měnící se podmínky, to vše je nad rámec všeho, co jsme kdy viděli,“ uvedl Horner s tím, že Verstappen nemá ani problémy s motivací.

„Chce všechno. Neúnavně jde za výkonem a nechce jen vyhrávat, chce dominovat. Myslím, že tohle vidíte u každého velkého sportovce, tu snahu nejen chtít porazit, ale naprosto přejet soupeře.“