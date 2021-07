Horner věří, že vývoj RB16B příští rok neohrozí

Red Bull nasadil v poslední době mnoho nových dílů – pracoval na křídlech, podlaze, difuzoru apod. V příštím roce nás čeká výrazná změna pravidel. Vývoj je přitom ovlivněn nejen tradičními omezeními v podobě času v aerodynamickém tunelu nebo výkonu CFD, ale poprvé také rozpočtovým stropem.

Mercedes už údajně vývoj ukončil. V Silverstonu má ještě nasadit nové díly, ale jejich dopad není jasný. Sám Mercedes mluví o drobné změně i výrazném vlivu. Záleží na tom, kdo o upgradu mluví.

„Musíte jít týden po týdnu, závod po závodě a myslím, že tým odvádí skvělou práci, když se mu daří vyvažovat výzvy tohoto a příštího roku,“ řekl Christian Horner, kterého cituje Motorsport.com.

„Není to nic nového. Chci říct, že se z toho v současné době hodně dělá, ale v minulosti jsme měli velké změny pravidel, takže prostě musíte vybalancovat své zdroje a použít je na to, co nejvíce potřebujete. Tým pracuje neuvěřitelně tvrdě, mimořádně dobře a efektivně.“

Velká cena Velké Británie může být v jistém ohledu nejdůležitějším závodem roku. Okruh Silverstone v minulosti vyhovoval vlastnostem vozů Mercedesu. Pokud tam bude Red Bull silný a to navíc po nasazení vylepšení ze strany Mercedesu, tak se jeho šance na tituly opět zvýší.

„Je to odlišná výzva i kvůli premiéře sprintového závodu a jinému formátu tohoto víkendu. Je zřejmé, že Mercedes tam byl v posledních letech nesmírně silný. A Lewis má domácí podporu. Očekáváme, že to bude velká výzva.“

„Víme, že je to bašta Mercedesu, takže bude fascinující sledovat, jestli dokážeme přenést tuto formu i do dalšího domácího závodu. Myslím, že jsme v posledních několika závodech našli s vozem dobré pracovní okno. Doufám, že v něm budeme moci pracovat i na Silverstonu.“