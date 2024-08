Horner věří, že Pérez najde ztracenou formu. V Zandvoortu to ale asi nebude

Sergio Pérez získal 32 % bodů týmu, ale do této statistiky poměrně hodně promlouvá začátek sezóny. V posledních osmi závodech to bylo jen 16,5 % bodu!

Christian Horner však věří, že stejně jako se to někdy po Miami zlomilo v Pérezův neprospěch, tak se to může zlomit i opačným směrem.

„Víme, čeho je Checo schopen,“ řekl Horner pro Sky. „Víme, že na začátku roku získal dobré body – v pěti závodech získal čtyři pódia.“

„Myslím, že mu prostě chybělo sebevědomí a skončil trochu ve spirále. Během letní přestávky se snad trochu resetoval.“

„Víme, že se blíží tratě, na kterých vyhrál. Máme před sebou Ázerbájdžán, kde vyhrál jak sprintový závod, tak velkou cenu o stejném víkendu. V Singapuru vyhrál fantastický závod proti Charlesi Leclercovi v proměnlivých podmínkách. V Monze byl velmi rychlý.“

„Zandvoort nebyl jeho nejlepší okruh, takže ze čtyř závodů, které ho čekají před další krátkou přestávkou, bych řekl, že tento je pro něj nejnáročnější.“

Objevily se spekulace, že Red Bull nechtěl Péreze vyhodit před jeho domácím závodem v Mexiku. „V žádném případě,“ řekl Horner. „Je o výkon.“

Šéf Red Bullu připomenul, že vloni skončil Pérez v šampionátu jezdců na druhém místě.

„Jste v odsuzování Sergia velmi rychlí. My se ze všech sil snažíme, abychom mu dali šanci znovu objevit formu. A on se musí vyrovnat se vším tím tlakem, médii, všemi sociálními sítěmi, které se na něj nabalují. Myslím si, že už to má za sebou... Je to jezdec, který se dokáže odrazit ode dna, a my ho plně podporujeme a chceme vidět, jak na to reaguje.“

A Lawson?

Helmut Marko dostal tak trochu Péreze pod tlak sám, když pro Kleine Zeitung řekl o Liamu Lawsonovi: „V září padne rozhodnutí. Příští rok bude sedět v jednom z našich vozů.“

„Zeptal jsem se ho. Řekl, že bude příští rok jezdit ve formuli 1. Mohli bychom ho pronajmout někam jinam. Nic není pevně dané. Pokud nevyužijeme opci na Liama, pak je pro rok 2025 volným jezdcem.“

„Předtím jsem si to ověřoval u Helmuta a on řekl: ‚Ne, neřekl jsem, které auto, řekl jsem jen, že bude jezdit.‘“