Horner věří, že Mercedes vyřeší své problémy

„Problémy Mercedesu ukazují, že nic není jisté,“ řekl Horner listu The Athletic.

„Vloni se docela dost mluvilo o tom, že se poměrně brzy přesunou k vývoji letošního vozu. Je zřejmé, že se potýkali s určitými problémy a zřejmě nejsou ani zdaleka tam, kde by v tuto chvíli chtěli být.“

Mercedes ztrácí nejen na trati ale také v obou šampionátech. Horner ale věří, že své problémy vyřeší.

„Mají tam několik velmi šikovných lidí. Jsem si jistý, že to vyřeší. Otázka zní: jak dlouho to bude trvat? V určitém okamžiku se vrátí do hry. Je tam příliš mnoho chytrých lidí na to, aby to nevyřešili. Je to dlouhá sezóna a věci se mohou velmi rychle změnit.“