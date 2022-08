Horner si trochu rýpnul do „předpovědí“ Binotta

Max Verstappen má nyní náskok 80 bodů. Ve třech závodech lze brát maximálně 78 bodů. Úřadující mistr světa tak směřuje k tomu, aby si zajistit titul dříve než v posledním závodě. Situaci mu může na konci sezóny trochu zkomplikovat Brazílie, kde se pojede sprint, za který se bere 8 bodů.

Christiana Hornera se zeptali, zda by si přál, aby to mezi Red Bullem a Ferrari bylo těsnější (v šampionátech).

„Není ve mně ani kousek, který by si to přál,“ řekl Horner, kterého cituje Motorsport.com.

„Loni to byl souboj těžkých vah, který trval 22 kol. A já bych byl raději, kdybych to nemusel absolvovat znovu,“ naráží Horner na rozuzlení sezóny v posledním kole posledního závodu.

„Bodové tabulky vypadají zdravě a je to skvělý způsob, jak skončit před letní přestávkou, ale před námi je ještě spousta závodů. Ferrari je rychlé, Mercedes se vrací do hry. Do konce šampionátu zbývá ještě hodně, hodně dlouhá cesta, a navíc sprintový závod.“

Horner se domnívá, že jednou z klíčových silných stránek, která se projevila, je to, že příliš nepředbíhá – šéf Red Bullu si trochu rýpnul do svého protějšku u Ferrari. Binotto po Francii v souvislosti s Maďarskem mluvil o double. Jezdci Ferrari se ale nakonec ani nedostali na stupně vítězů.

„Nebereme nic jako samozřejmost. Ještě je před námi spousta závodů. A jsou to velmi odlišná místa. Myslím, že i kdybychom vyhráli o kolo, stejně bych byl vždy přirozeně opatrný,“ řekl Horner. „Nikdy bych netvrdil, že v příštím závodě skončíme na prvním a druhém místě.“

„Je to způsob, jakým jezdíme závody. Soustředíme se na tady a teď a bereme každý závod tak, jak přichází.“