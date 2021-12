Horner si nemyslí, že boj o titul ovlivnil vývoj nového vozu. Až je Ferrari rozdrtí, změní názor

Christian Horner si uvědomuje, že skutečné rozložení sil prozradí až první závody. Ferrari by mohlo mít určitou výhodu – jednak z toho důvodu, že se už od začátku roku soustředilo na rok 2022, ale také kvůli aerodynamickému handicapu.

Vývoj nových vozů byl po covidové přestávce obnoven 1. ledna. V první polovině roku mohlo Ferrari využívat aerodynamický tunel i CFD simulace více než Mercedes a Red Bull, protože vloni skončilo až šesté. Ve druhé polovině roku se rozdíly snížily (počítalo se pořadí v PK na konci června), ale i tak měli v Maranellu pořád drobnou výhodu. Ta navíc opět vzroste. Ferrari sice skončilo třetí, ale rozdíly mezi jednotlivými pozicemi od ledna vzrostou z 2,5 % na 5 %.

„Až se Ferrari objeví s nejrychlejším autem a v prvním závodě nás rozdrtí, pak bude potřeba uznat, že nás to pravděpodobně ohrozilo,“ řekl Horner pro Motorsport.com o přerozdělení zdrojů mezi bojem o titul a vozem pro rok 2022.

„Myslím si však, že jsme všichni věděli, že pro rok 2022 se chystají velké změny v pravidlech, a podle toho jsme použili naše zdroje. Jsem si jistý, že každý tým udělal to, co považoval za správné, a to samozřejmě vytvořilo tlak na organizaci. Ale právě v tom byl tým vynikající, protože udržet tempo vývoje na nové sadě pravidel a soustředit se na letošní vůz vyžadovalo ohromné úsilí. Nasazení, které prokázal celý tým, a šlo to napříč celým týmem, bylo fenomenální.“

„Ale uvidíme, až se za pár měsíců vrátíme s úplně novými vozy. Budou vypadat jinak, budou jezdit jinak – a kdo to pochopil správně, kdo špatně? Všechno začíná znovu.“

Šéf Mercedesu Toto Wolff se domnívá, že zamíchat kartami může také v úvodu zmíněný aerodynamický handicap.

„Všichni pracujeme pod stejným finančním limitem a koncepty jsou velmi nové,“ řekl Wolff.

„Byly zavedeny aerodynamické předpisy, kde týmy na základě svého postavení v šampionátu měly o něco větší úlevy. Je docela možné, že týmy, které letos nesoutěžily o titul mistra světa, ať už je to Ferrari, McLaren nebo Aston Martin či Alpine, budou schopny přijít s chytrými koncepty na základě mnohem většího počtu jízd v tunelu než všichni ostatní.“

„Myslím, že musíme očekávat mnohem těsnější boje o šampionáty a závody než dosud, a to je vzrušující.“