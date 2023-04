Horner si nedokáže představit Verstappena, jak závodí ve F1 ve věku Alonsa

Max Verstappen začínal ve F1 v době, kdy měl teprve 17 let. Od té doby získal dva tituly mistra světa a 37 vítězství. Dnes má 25 let. Teoreticky před sebou může mít ještě 10 i více let kariéry. Z jeho slov můžeme ale nabýt dojmu, že tak dlouho ve F1 zůstávat nechce.

Verstappenova smlouva vyprší na konci roku 2028. Již dříve naznačil, že po skončení smlouvy nejspíše nebude ve F1 pokračovat.

„Max je svůj a je velmi, velmi silný ve svých názorech a pohledu na to, co chce v životě dělat,“ řekl Horner pro Sky Sports. „A nevidím ho jako Fernanda Alonsa, že by ještě ve 41 nebo 42 letech závodil... nebo možná ne ve formuli 1. To, co je jeho láskou a vášní, je závodění.“

„Pokud zrovna nezávodí na trati, závodí ve virtuálním světě, řídí vozy GT pro zábavu a jeho vášní je řízení a závodění, a dokud v něm je to tento plamen, bude pokračovat. Ale jak dlouho bude hořet, to je už na každém jednotlivci. Na to musí přijít sám.“

Newey zůstane ještě mnoho let

Kromě jezdců mají smlouvy na dobu určitou obvykle také klíčoví zaměstnanci. U Red Bullu patří už od roku 2006 k takovým osobám Adrian Newey. Geniálnímu konstruktérovi je 64 let. V minulosti se ze světa F1 částečně stáhl, aby se pak zase vrátil. V průběhu let se pak objevovaly spekulace o jeho konci u Red Bullu a přestupu jinam – třeba k Ferrari.

„Jeho srdce stále patří formuli 1 a je oddaný tomuto týmu, to není věc... nebavíme se o smlouvách nebo o délce smluv. Bude tu ještě mnoho let,“ řekl Horner. „V paddocku se vždy budou šířit fámy, taková je formule 1.“