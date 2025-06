Horner šéfem stáje Alpine? Mohl by mu být nabídnut podíl v týmu, míní Ralf Schumacher

Přestože má Christian Horner, coby výkonný ředitel a šéf týmu, platnou smlouvu s Red Bullem až do roku 2030, zdá se, že jeho pozice v rakouské stáji není tak silná jako dřív.

Hornerovi nejprve uškodila loňská kauza, kdy z obtěžování obvinila podřízená a v poslední době také odchod několika čelních představitelů stáje Red Bull v čele s Adrianem Neweym. Jos Verstappen, otec Maxe Verstappena, pak vloni dokonce na adresu Hornera prohlásil, že se mu pod rukama rozpadá tým...

Ke konci minulé sezony, kdy se Max Verstappen stal počtvrté mistrem světa, se sice situace kolem Hornera uklidnila (minimálně z mediálního hlediska), ale momentálně začínají spekulace ohledně jeho osoby opět sílit.

Německý Bild nedávno informoval o tom, že se Hornerovi služby snaží získat Ferrari, zatímco server GPblog tvrdí, že britský manažer již nemá takovou podporu ze strany thajské rodiny Yoovidhyů, která drží 51% podíl v mateřské firmě Red Bullu. V květnu pak jiné zprávy hovořily i o tom, že by Horner mohl skončit již po letošním závodě v Imole, což se nakonec nestalo..

Nyní se pak objevila spekulace, že by o Hornera mohl mít zájem tým Alpine, který by měl prostřednictvím svého nynějšího faktického šéfa Flavia Briatoreho hledat nástupce po Oliverovi Oakesovi. S tím, že by mohlo jít o reálnou variantu souhlasí i bývalý pilot F1 Ralf Schumacher.

„Už nerozhoduje o všem a větší rozhodnutí musí zdůvodňovat (širšímu vedení Red Bullu, pozn. red.),“ uvedl Schumacher v podcastu Boxengasse.

„Myslím, že je to proto, že smlouvu s Pérezem podepsal sám. Chtějí se tomu vyhnout, protože to nakonec stálo hodně peněz,“ poznamenal dále vítěz šesti velkých cen, který tím připomněl, jak vloni Red Bull předčasně rozvazoval spolupráci s pilotem Sergiem Pérezem poté, co mu půl roku předtím byla prodloužena smlouva.

„Flavio Briatore hledá nového šéfa týmu. S Christianem Hornerem se znají a respektují se. To nejlepší, co by Briatore mohl nabídnout, je samozřejmě podíl v týmu pro Christiana Hornera. A podíl je něco, co vždycky chtěl. V Red Bullu tuto šanci neměl a nikde jinde by ji nedostal,“ je přesvědčen Schumacher, podle kterého by ani samotné angažmá nemuselo být pro Hornera nezajímavé.

„Proč by ne? Christian Horner by měl za sebou motor Mercedes, takže by mohl Alpine posunout. Z tohoto pohledu je tedy možné všechno,“ dodal bývalý pilot F1.