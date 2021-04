Horner se zastává Péreze, kterému se závod v Imole vůbec nepovedl

Sergio Pérez se kvalifikoval na druhém místě. Porazil Verstappena a na pole position ztratil jen pár setin. V neděli ale prožil hodně nevydařený závod.

Pérez přišel na startu o pozice. Dostal se před něj Verstappen ale především Leclerc. Během závodu měl sice problémy s volantem, ale vyrobil také řadu chyb.

Za safety carem se Mexičan dostal mimo trať, přišel o pozice, které si ale vzal hned zpět. Předjíždění za safety carem je však v tomto případě zakázáno, takže Pérez dostal penalizaci. V další fázi závodu se roztočil a nakonec dojel mimo bodovanou desítku. V souboji s Mercedesem bude Red Bull potřebovat každý bod.

„Myslím, že potřebuje více času,“ řekl Christian Horner. „V sobotu odvedl dobrou práci. V neděli to pro něj byl chaotický závod. První chyba přišla za safety carem, pak desetisekundový trest a pak bohužel chyba, když byl za jezdci Ferrari. Je to škoda, protože jinak by bodoval a mohl být i na stupních vítězů.“

„Je frustrující, že není tam nahoře, ale určitě najde své tempo, půdu pod nohami a jsem si jistý, že ho čekají podstatně silnější víkendy.“