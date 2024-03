Horner se v Dubaji setkal s manažerem Verstappena

V kontextu probíhajících vnitřních sporů v Red Bullu se před nadcházející GP Saúdské Arábie sešel šéf rakouského týmu Christian Horner v Dubaji s Raymondem Vermeulenem, jenž je manažerem Maxe Verstappena.

V tomto ohledu připomeňme, že krátce po sobotní GP Bahrajnu vyzval otec Maxe Verstappena Jos šéfa Red Bullu Hornera k tomu, aby odstoupil ze své pozice. To, společně se setkáním Jose Verstappena s ředitelem Mercedesu Totem Wolffem, podpořilo nové spekulace, že by současný mistr světa mohl po aktuální sezoně opustit Red Bull a zamířit do německé stáje.

Podle zdrojů agentury AP se pondělní jednání, jehož cílem mělo být zmírnení současného napjetí, kromě Hornera za Red Bull zúčastnili i někteří další jeho činitelé, zatímco Verstappena zastupoval pouze jeho manažer. Dostupné informace hovoří o tom, že setkání probhělo „dobře“.

Jos Verstappen v Džiddě nebude

Po vypjaté diskuzi mezi Hornerem a Josem Verstappenem po závodě v Bahrajnu některá média informovala o tom, že otec trojnásobného šampiona nebude oproti svým zvyklostem doprovázet svého syna během nadcházející GP Saúdské Arábie.

To je sice pravda, ale důvodem jeho absence nemají být primárně spory, ale již předem naplánovaná účast Jose Verstappena v závodě rallye.