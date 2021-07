Horner se pustil do Hamiltona. Nechápe, jak se může radovat z vítězství a zváží další kroky

Max Verstappen po kontaktu s Hamiltonem boural v plné rychlosti do bariéry z pneumatik v zatáčce Copse (zatáčka číslo 9). Po vyšetření v lékařském centru na okruhu byl převezen do nemocnice k dalším kontrolám.

Podle Red Bullu zažil Verstappen přetížení 51 G. „Maxovi se trochu točila hlava,“ řekl jeho otec Jos pro Ziggo Sport. „Jinak je v pořádku. Trochu ho bolelo rameno a má modřiny.“ Podle Jose Verstappena podstoupil jezdec Red Bullu vyšetření na CT.

„Prošel všemi preventivními kontrolami,“ řekl šéf týmu Christian Horner. „Po celou dobu byl při vědomí, ale je potlučený a pohmožděný.“

„Je to největší nehoda v jeho kariéře, 51 G, takže jsem vděčný, že to není horší a že byl schopen vystoupit z auta a odejít, protože to byla obrovská nehoda.“

Podle Hornera mohl za nehodu jednoznačně Hamilton. „Je to jedna z nejrychlejších zatáček v šampionátu. Lewis má více než dost zkušeností na to, aby věděl, že je to nepřijatelné. Jak říkám, jsem velmi zklamaný, že jezdec jeho kalibru udělá takový manévr. Bylo to nebezpečné.“

Sportovní komisaři Hamiltona potrestali penalizací 10 sekund a dvěma trestnými body.

„Nebyl to moc velký trest, že? Je mi jedno, co Lewis říkal. Podívejte se na vlastní analýzu, udělejte si vlastní srovnání. Pro mě je to prázdné vítězství,“ uvedl Horner.

Nechápu, jak může mít Lewis radost z vítězství, když svého soupeře dostal do nemocnice.

Po závodě předstoupil Horner před novináře a byl vůči Hamiltonovi ještě ostřejší.

„Nechápu, jak může mít Lewis radost z vítězství, když svého soupeře dostal do nemocnice.“

„Je to zklamání, je to nesmírně nepříjemné. Svým jednáním ohrozil bezpečnost jiného jezdce a to je pro mě nepřijatelné.“

„Měl štěstí, že nedošlo ke stejné nehodě s Leclercem – kdyby Leclerc nevyjel mimo trať a jel stopu, na kterou měl právo, tak by došlo ke stejnému incidentu.“

Christian Horner prohlásil, že tým vyhodnotí své možnosti, ačkoli byl skeptický ohledně úspěchu případných kroků.

„Existují práva, která máme k dispozici,“ řekl Horner. „Myslím, že nemá smysl věc dále řešit, ale podíváme se na to. Brzy to probereme, ale taková by byla moje prvotní reakce.“

Hamilton dostal časový trest, proti kterému se nelze odvolat. Red Bull by teoreticky musel najít nějaký nový prvek související s incidentem.