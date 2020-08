Horner se po Spa pustil do Ferrari. Kdyby měli legální motor, vyhrál by toho Red Bull vloni více

Problémy Ferrari ve Spa sice nesouvisí jen s pohonnou jednotkou, ale i tak se na propadu týmu nepochybně podílí. Výkon klesl po dohodě s FIA a technických směrnících.

„Celá věc zanechala pachuť,“ řekl Christian Horner. „Myslím, že ze současného výkonu Ferrari si můžete vyvodit své vlastní závěry. Ale ano, existují závody, které bychom minulý rok pravděpodobně vyhráli, pokud by jezdili s tímto motorem, který vypadá z hlediska výkonu dosti odlišně od toho, co měli vloni.“

Nejde přitom jen o vítězství v závodech. Red Bull dlouhodobě naznačuje, že pokud by mělo Ferrari vloni „normální motor“, tak by ho předstihl v šampionátu, což by znamenalo i více peněz z komerčních práv.

„Je to pro ně velmi těžké, ale myslím si, že jejich zaměření se v minulých letech soustředilo na špatné oblasti, a proto bojují s tím, co bylo v této dohodě.“

„Myslím, že je zde Mercedes jako jasný lídr, pak je Honda a Renault, kteří jsou na tom podobně v závislosti na okruzích a podmínkách. A pak máte Ferrari na chvostu.“