Horner: Red Bull po Verstappenovi nevyžaduje, aby byl PR robotem bez vlastních názorů

Max Verstappen je znám tím, že se nebojí být veřejně kritický. Ať již jde o komentáře směrem ke svému týmu Red Bull, ale například i k samotné formuli 1. Nizozemec mj. několikrát prohlásil, že není příznivcem tzv. spintových závodů a neváhal kritizovat ani show, která doprovázela listopadovou GP Las Vegas.

V dnešním světě F1 je přitom často pravidlem, že jsou jezdci při vyjadřování vlastních názorů svazování PR týmy svých zaměstnavatelů.

Podle šéfa Red Bullu Christiana Hornera chce však rakouský tým dnes již trojnásobnému světovému šampionovi ponechat volnost.

„Věříme, že by naši jezdci měli mít svobodu volby. Nejsou to roboti, mají své názory. Max má jako mistr světa své slovo a my ho neomezujeme v tom smyslu, že bychom mu dávali nějaká konkrétní PR vyjádření, která by měl používat,“ uvedl Horner, kterého cituje Autosport.

„Je to velmi upřímný, mladý kluk a řekne vám, jak to vidí on. A to je podle mě vlastně docela osvěžující,“ nechal se slyšet boss Red Bullu s tím, že se Verstappen od svého vstupu do F1, kdy mu bylo 17 let, zásadně nezměnil.

„Trochu se mění, dospívá a v poslední době má trochu víc vousů. Jinak je podstata toho, jakým je, stejná. Nemá rád všechen ten humbuk, který formuli 1 obklopuje, což neměl nikdy. Svou práci dělá profesionálně. Je to prostě vyloženě závodník a stojí nohama na zemi. A pokud zrovna nezávodí v F1, řídí vůz GT nebo závodí online. Tím žije,“ popsal Horner 26letého Verstappena.