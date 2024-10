Horner prozradil, že na začátku roku jednali s Alonsem. Nebylo to poprvé

Fernando Alonso letos prodloužil smlouvu s Astonem Martin o dva roky. V době podpisu připustil, že jednal také s jinými týmy.

„Mluvil jsem i s jinými lidmi. Myslím, že je normální, že když začínáte vyjednávat, musíte naslouchat i všem ostatním,“ řekl Alonso.

„Je to normální postup a myslím, že je také fér vyslechnout všechny nabídky a zjistit, jak se trh vyvíjí. Ale v mé hlavě byl Aston logickou věcí, kterou jsem měl udělat.“

Christian Horner nyní potvrdil, že jedním z týmů, se kterým Alonso jednal, byl Red Bull.

„V té době ještě nebyla prodloužena smlouva se Sergiem a Fernando je zkušený a kultivovaný chlapík. Vždycky chce znát všechny své možnosti a spolu se svým manažerem, respektive poradcem Flaviem, neustále sonduje trh.“

„Ve svých 42 nebo 43 letech stále podává výkony. Je stále ve skvělé formě a to jen ukazuje, že věk je jen číslo. Stále je velmi, velmi schopným jezdcem grand prix a kdyby měl k dispozici nástroje, jsem si jistý, že by byl vpředu.“

Nebylo to přitom poprvé, co Alonso s Red Bullem jednal. „Vzpomínám si, jak jsem na konci jeho působení u McLarenu v roce 2008 jel do Madridu a tlačil na to, abychom ho dostali do auta. Chtěli jsme uzavřít dvouletou smlouvu a on byl ochoten podepsat pouze na jeden rok. Byli jsme přesvědčeni, že v té době měl v zadní kapse smlouvu s Ferrari, takže jsme se nedohodli.“

„Kdyby k nám přišel v roce 2009, možná by to mohlo vypadat trochu jinak. Ještě v polovině sezóny 2009 byl přesvědčen, že pokud usedne do našeho vozu, může ten rok vyhrát šampionát.“

„Pak jsme spolu mluvili... vzpomínám si, že jsme se s Adrianem sešli na letišti ve Spa na zadním sedadle pronajatého auta. Myslím, že to bylo někdy v roce 2011 nebo 2012. Šlo o přestup z Ferrari, a pak ještě na začátku letošního roku. Je neuvěřitelné, jak dlouho vydržel, jakou má soutěživost a jaké má schopnosti. Dva tituly mistra světa mu nesvědčí. Měl by jich mít víc.“