Horner: Pro F1 je fantastický souboj Hamiltona s mladou vlnou závodníků

Ačkoliv se 22letému Verstappenovi, ani stejně starému Leclercovi vloni nepodařilo zabránit v zisku šestého Hamiltonova titulu, oba svými výkony zapůsobili a během zimní přestávky se svými týmy podepsali nové dlouhodobé kontrakty.

Verstappen bude u Red Bullu působit minimálně do konce sezóny 2023, Leclerc u Ferrari ještě o rok déle.

Ačkoliv Mercedes v hybridní éře dominuje formuli 1, Horner věří, že letošní ročník díky neměnným pravidlům nabídne souboj tří nejlepších týmů, než začnou od roku 2021 platit nová pravidla.

„Tu a tam přichází vlna a myslím, že v tuto chvíli jednu máme. Obzvlášť vzrušující je podle mě dynamika Max/Leclerc. Jak se to bude vyvíjet v příštích letech a jak Lewis dokáže stále bojovat s těmito kluky,“ ptá se Horner.

„Stále je v něm život a myslím, že se chce srovnávat s mladou vlnou, která přichází. Pro formuli 1 je podle mě skvělé mít takovou dynamiku mladých kluků, kteří přicházejí, a některé starší chlapy, kteří jako staří psi znají všechny triky.“

Hamilton se nebojí konce ve F1

Hamiltonovi současná smlouva s Mercedesem vyprší na konci letošního roku. Po podpisech smluv Verstappena s Red Bullem a Leclerca s Ferrari se však dá očekávat, že i Hamilton zůstane v dalších letech u Mercedesu. 35letý Brit vloni několikrát zdůraznil, že zatím nemá v plánu pověsit závodní helmu na hřebík.

„Základem toho, co dělám, je, že miluji závodění, miluji výzvy. Rád přicházím s vědomím, že jsou tu tito nesmírně talentovaní mladíci, kteří se mě snaží porazit a překonat. Miluji ten souboj, do kterého se každý rok dostávám,“ říká Hamilton.

„A pracuji s kluky, kteří jsou chytřejší než já, díky nim se cítím chytřejší a když se jim postavím a častokrát jim ukážu, že se mýlí, je to neskutečné! Nebojím se (dne, kdy skončím),“ dodává.

Bude to smutný den, přestat dělat něco, co jste milovali celý život. Proto ale dělám všechny ty další věci, na které se mohu spolehnout. Například v módě jsem přišel na něco, co mohu dělat dlouho, pokud budu úspěšný. V současné době to jde opravdu, opravdu dobře, ale nevím, jak dlouho to bude trvat. Alespoň mám ale další zájem.“

Foto: Getty Images / Clive Mason