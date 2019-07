Horner přirovnává německou GP k Doningtonu 1993

Před šestadvaceti lety vyhrál v Doningtonu Ayrton Senna s monopostem McLaren-Ford svůj jediný závod sezóny 1993. Za deště startoval Brazilec až ze čtvrté pozice, během prvního kola však předjel Michaela Schumachera s Benettonem a následně i oba monoposty Williams-Renault Damona Hilla a Alaina Prosta a ujal se vedení.

Brazilský trojnásobný mistr světa nakonec vyhrál závod, který je považován za jeden z nejdramatičtějších v historii, před druhým Hillem a třetím Prostem. Christian Horner nyní k památné grand prix přirovnává závod na Hockenheimu z minulé neděle.

Šéf týmu Red Bull připomíná, že se jeho stáji německá grand prix výsledkově podařila, a to i navzdory špatnému startu obou monopostů.

„Start byl hrozný. Oba vozy měly na startu problém, na který se musíme ještě zaměřit,“ popisoval Horner potíže svých jezdců pro web racefans.net. Podle bosse rakouského týmu měly obě pohonné jednotky Honda ve vozech Verstappena a Gaslyho potíže s mapováním.

Poté se však pro Red Bull začaly věci vyvíjet k lepšímu, za což podle Hornera může i Max Verstappen a jeho šetrný přístup k pneumatikám.

„Věděli jsme, že trať je velmi agresivní směrem k levému přednímu kolu. Proto bylo nutné starat se velmi dobře o pneumatiky, což zvládl skvěle,“ pochválil Horner později vítězného Nizozemce.

„Myslím si, že díky jeho (Verstappenově; pozn. red.) spolupráci s inženýrem, který ho neustále informoval o dění na trati, mohl stále držet Bottase pod tlakem.“

Verstappena potkal i dramatický okamžik, a to ve chvíli, kdy se vrátil z boxů na trať a na tvrdších pneumatikách se na osychající trati roztočil.

„Mysleli jsme, že by na těch pneumatikách mohl vydržet (Verstappen) až do konce závodu. Nebyli jsme si jistí, jak dlouho by vydržela měkká sada, než by se začala drolit. Některé týmy přešly na měkkou sadu, jiné zase ne,“ pustil se do vysvětlování taktiky a strategických rozhodnutí Christian Horner.

„A poté se Max roztočil, vůz ale nerozbil. Ze zpětného pohledu to nebyla ta nejlepší možná pneumatika pro danou situaci. Byla to ta jediná chyba, které jsme se toho dne dopustili. Poté vyjel safety car a všichni se vrátili na přechodné pneumatiky.“

Verstappen se následně posunul do čela závodu, Lewis Hamilton se totiž podíval mimo trať a Bottasův pit stop neproběhl podle plánu.

„Tehdy jsem se podíval, kolik kol bylo odjeto a viděl jsem, že jsme teprve asi ve 30. kole ze 64 a přitom už máme za sebou tři zastávky.“

Ve druhé polovině závodu poté po dalším pit stopu přešel Verstappen na měkké pneumatiky a dokázal se vrátit do vedení. Během poslední safety car fáze po Bottasově nehodě už tým nizozemského pilota do boxů povolávat nechtěl, bylo by to totiž příliš riskantní.

„Během posledního výjezdu safety caru se dostal do okna pro zastávku v boxech. My jsme se ale rozhodli nejít do rizika s mokrou boxovou uličkou. On tak pouze kontroloval svoji situaci,“ popsal Horner klíčový závěr závodu.

„Požádal jsem ho (Maxe), aby se nepokoušel o nejrychlejší kolo, to si ale nakonec stejně připsal. Nebyl však přitom zbytečně agresivní, nepřejížděl obrubníky.“

„Prostě nakonec jenom udržel chladnou hlavu a staral se o vůz i o pneumatiky. Když jsem ho poslouchal, tak zněl jako na nedělní vyjížďce se svým inženýrem. Takže to bylo napínavé,“ dodal s úsměvem Christian Horner směrem k Maxi Verstappenovi, vítězi německé grand prix 2019.

Foto: Getty Images / Mark Thompson