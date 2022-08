Horner přirovnává belgické vítězství k éře dominance Red Bullu

Verstappen po nasazení nových komponent pohonné jednotky startoval ze 14. místa – prakticky ale ze 13., protože Gasly startoval z boxů.

„Myslím, že okruh nám hrál do karet,“ řekl Horner. „Máme velmi efektivní auto, našli jsme velmi dobré nastavení. Max byl prostě ve fenomenální formě už od prvního kola (v pátek, pozn. redakce).“

„Vypadalo to, že měkká pneumatika mu v prvním stintu fungovala velmi dobře. Následně tempo, které jsme měli s Maxem i Checem, stačilo na to, abychom Carlose snadno předjeli a přivezli domů pravděpodobně jeden z nejdominantnějších výkonů, které jsme jako tým od roku 2010 nebo 2013 předvedli. Myslím, že se to můžeme srovnávat s tímto obdobím.“

„Nemyslím si, že jsme někdy vyhráli závod, když jsme startovali ze 14. místa na startovním roštu. Jak říkám, byl to fenomenální výkon.“

„Velkou zásluhu na tom mají lidé v zákulisí. Protože to, co tady vidíte, je samozřejmě konečný produkt a jezdci ho samozřejmě musí vyladit co nejlépe, ale jde o to, co se děje v zákulisí, o všechny ty neopěvované hrdiny v Milton Keynes, kteří s tímto vozem odvádějí obrovskou práci.“

Bojovat o vedení v 18. kole bylo nad rámec všech našich předpovědí.

Horner přiznal, že nečekal tak hladký nebo dominantní průběh závodu. „Je to vždy těžké. Když se podíváte na předzávodní prognózy, vypadalo to, že při poslední zastávce v boxech bychom mohli být někde kolem pódia. Ale bojovat o vedení v 18. kole bylo nad rámec všech našich předpovědí.“

„Max šel do závodu nesmírně sebevědomě. Rozhodli jsme se startovat na měkkých pneumatikách, přestože teplota byla mnohem vyšší, a nevěděli jsme, jak to ovlivní relativní výkon vozu, protože bylo minimálně o 10, 15 stupňů tepleji než v sobotu a my víme, jak jsou tyto pneumatiky citlivé. Vždy je těžké předvídat, jak budou fungovat, ale výkonnostní výhoda, kterou jsme viděli v kvalifikaci, se přenesla i do závodu.“