Horner: Pravidla, která se týkají motorů pro rok 2026, nekritizujeme kvůli našim zájmům

Red Bullu se nelíbí pravidla, která budou platit od sezony 2026 pro pohonné jednotky. Podle Hornera za kritikou nestojí zájmy rakouského týmu.

Od sezony 2026 mají ve formuli 1 platit nová pravidla, která se týkají pohonných jednotek. Oproti současné generaci motorů budou nadcházející pohonné jednotky rozdílné v tom, že budou více spoléhat na „elektronickou složku“.

V praxi to znamená, že se výkon systému ERS (Energy Recovery System) zvýší na 350 kW (476 koní), což je přibližně třikrát tolik než v současnosti. Spalovací motor by měl dodat výkon ve výši asi 400 kW (544 koní).

Šéf Red Bullu Christian Horner se však nechal nedávno slyšet, že má obavy v tom smyslu, zda byly nové regule nastaveny správně. Podle bosse rakouského týmu, který si od roku 2026 bude motory ve spolupráci s Fordem nově vyrábět sám, hrozí, že by vozům na rovinkách mohla docházet energie, což by samozřejmě vedlo k problémům.

Týmový šéf Mercedesu Toto Wolff pak na Hornerova slova reagoval s tím, že není žádná šance, že by mohlo ke změně pravidel dojít a naznačil, že se rakouský tým snaží protlačit změnu regulí jen z toho důvodu, že má Red Bull problém s vývojem nové pohonné jednotky.

To však Horner nyní rázně odmítl.

„Tohle je bohužel typický Toto, který se soustředí jen na vlastní výkon. Já se ve skutečnosti zajímám spíše o zájmy našeho sportu, ne o vlastní prospěch,“ prohlásil Horner, kterého cituje web RaceFans.

„Navíc je ještě příliš brzy na to říkat, kdo bude mít v roce 2026 konkurenceschopný motor. Pro mě je ze sportovního hlediska nejdůležitější, že všichni máme odpovědnost za to, aby byl náš produkt co nejlepší. V opačném případě by to znamenalo, že jsme selhali.“