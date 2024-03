Horner: Pokud bude chtít Verstappen opustit Red Bull, nebudeme mu brátit

Ačkoliv má Max Verstappen u Red Bullu smlouvu až do roku 2028, události posledních týdnů naznačily, že jeho angažmá by mohlo skončit i dříve.

Podíl by na tom mohla mít i současná vnitřní krize Red Bullu, která se nejspíše netýká jen samotného týmu F1, ale i celé společnosti.

V souvislosti s tím se začaly objevovat spekulace, že by Verstappen mohl Red Bull Racing po sezoně opustit –⁠⁠⁠⁠⁠ a zamířit například do Mercedesu.

Motivací Verstappena k odchodu by mohl být i případný konec konzultanta Red Bullu pro motorsport Helmuta Marka, ke kterému má Nizozemec velmi blízko.

Šéf týmu Christian Horner navíc nyní prohlásil, že by stáj z Milton Keynes Verstappenovi v odchodu nebránila.

„Je to jako se vším v životě: nemůžete někoho nutit, aby někde byl jen kvůli kusu papíru," řekl Horner, kterého cituje Autosport.

„Kdyby někdo nechtěl v našem týmu být, tak ho proti jeho vůli nebudeme nutit k tomu, aby zůstal. To platí bez ohledu na to, zda jde o operátora strojů továrně, konstruktéra nebo kohokoliv jiného,“ uvedl dále britský manažer, který v čele Red Bullu stojí již od roku 2005. V případě Verstappena je však Horner podle svých slov přesvědčen, že bude chtít v týmu zůstat.

Vztahy se nezměnily

Navzdory tomu, že v Red Bullu probíhají určité spory, Horner tvrdí, že se vztahy mezi týmem a Verstappenem nezměnily.

„S Maxem je vše v pohodě. V týmu pracuje dobře. Není tam žádné napětí a ani stres. To se promítá i do jeho výkonů na trati, takže u Maxe nevidím žádné problémy,“ přiblížil svůj pohled Horner, který si uvědomuje, že by ostatní týmy měly o Verstappena zájem.

„Podívejte, jsem si jistý, že každý tým v padoku by Maxe chtěl. Jak ale také řekl Toto (Wolff, šéf Mercedesu, pozn. red.), nejlepší jezdci vždy chtějí sedět v nejlepších vozech,“ dodal boss Red Bullu.