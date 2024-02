Horner podle německých médií podnikl právní kroky proti De Telegraaf

Oficiálně víme jen to, že je Christian Horner vyšetřován. Přesné důvody nejsou oficiálně potvrzené. Nizozemský De Telegraaf přinesl v pátek informaci, že Horner měl „pravidelně a po delší dobu“ posílat zaměstnankyni týmu nevhodné zprávy. Na začátku února se měl pokusit problém vyřešit dohodou, v jejímž rámci by poškozené vyplatil 650 000 liber.

Byl to právě De Telegraaf, který 5. února s informací o vyšetřování přišel. Podle německého webu Motorsport-Total podnikl Horner proti deníku právní kroky.

„Popírám všechna obvinění, která byla proti mně vznesena. Ale samozřejmě spolupracuji při vyšetřování, které, jak doufám, bude v blízké budoucnosti ukončeno,“ řekl Horner pro Sky Sports při prezentaci vozu RB 20.

Není jasné, jak dlouho bude ještě vyšetřování probíhat. Krátce poté, co se kauza objevila, se také objevily spekulace, že byl Horner vyzván k rezignaci. Odejít prý mohl s čistým štítem – oficiálně by byla jeho rezignace vysvětlena zdravotními problémy. Motorsport-Total se však odvolává na své zdroje blízké Hornerovi, které tyto spekulace odmítají.

Kromě majitelů Red Bullu už situaci řeší také Ford, který s Red Bullem spolupracuje na vývoji pohonné jednotky pro rok 2026.

„Jako rodinná společnost, která se řídí velmi vysokými standardy chování a integrity, očekáváme totéž od našich partnerů,“ řekl šéf motorsportu Fordu Mark Rushbrook pro agenturu AP.

„Zdá se nám, a také nám to bylo řečeno, že Red Bull bere situaci velmi vážně. A samozřejmě jim jde také o jejich značku. Proto zahájili nezávislé vyšetřování, a dokud neuvidíme, co je na tom pravdy, je pro nás příliš brzy na to, abychom se k tomu všemu vyjadřovali.“