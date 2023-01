Horner: Omezení využívání větrného tunelu je bolestivé, ale snažíme se limitovat ztráty

V rámci trestu za překročení rozpočtového stropu bylo Red Bullu omezeno využívání aerodynamického tunelu. Podle šéfa týmu je to problém, který se ale stáj bude snažit minimalizovat.

Red Bull v sezoně 2021 překročil tehdy nově zavedený rozpočtový strop, za což byl v průběhu loňského roku potrestán pokutou ve výši 7 milionů dolarů a především omezením vývoje. Součástí toho je i ponížení alokace pro práci ve větrném tunelu o 10 procent.

Podle pravidel mohou týmy během roku absolvovat celkem 320 jízd v aerodynamickém tunelu s tím, že úspěšné stáje jsou penalizovány, zatímco týmy z konce startovního pole jsou zvýhodněny.

Referencí je sedmá příčka v pořadí týmů v předchozím roce – vloni sedmý Aston Martin tak bude moci využít 100 procent jízd, přičemž každé místo dolů/nahoru znamená zvýšení/snížení objemu jízd o 5 procent.

Pro Red Bull to znamená, že oproti základu přišel jako vítěz Poháru konstruktérů automaticky o 30 procent času, což představuje hodnotu 224 jízd. Když od tohoto čísla odečteme trest ve výši 10 procent, vyjde nám, že má rakouská stáj k dispozici 201,6 jízdy.

„Samozřejmě, že je to bolestivé," řekl šéf Red Bullu Christian Horner v pořadu Speedcafe KTM Summer Grill.

„Nutí nás to být efektivní a velmi vybíraví v jízdách, které děláme. Je to zkrátka něco, s čím se musíme vyrovnat," je si vědom zkušený týmový principál.

„Určitě je to spíš handicap než výhoda a uvidíme, jak se to projeví. Budeme ale dělat vše, co je v našich silách, abychom zmírnili škody, které by to mohlo potenciálně způsobit."