Horner odmítl, že se Red Bull obával negativního vyobrazení v plánovaném filmu s Pittem

Již téměř dva roky probíhá natáčení filmu z prostředí F1. Tým producenta Jerryho Bruckheimera ke tvorbě snímku, ve kterém jednu z hlavních rolí ztvárňuje i hollywoodská hvězda Brad Pitt, využívá i kulisy v podobě reálných velkých cen.

Před časem se nicméně oscarový producent Bruckheimer nechal slyšet, že měl tým Red Bull obavu, aby nebyl ve filmu vyobrazen jako parta „padouchů“.

Takové tvrzení však šéf rakouského týmu Christian Horner odmítá.

„Nemyslím si, že by v tom byla nějaká paranoia. Chtěli jsme se jen včas ujistit, jaké bude mít film vyznění,“ uvedl Horner, jehož slova cituje web RacingNews365.

Horner, kterého letos čeká 21. sezona v pozici týmového šéfa, se naopak těší na pozitivní dopady filmu.

„Film bude opravdu zajímavý, ukáže F1 na stříbrném plátně, přičemž Jerry Bruckheimer a jeho tým udělali skvělé záběry. Jen si představte, jaký přínos to bude mít pro všechny naše partnery a pro značku F1, když se dostaneme do centra pozornosti kin a do domů po celém světě. Je to další obrovský krok pro formuli 1. Jsem si jistý, že se filmařům podaří náš sport správně prezentovat,“ dodal britský manažer.