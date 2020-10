Horner očekává, že Hülkenberg a Pérez počkají na rozhodnutí Red Bullu

Christian Horner před závodem uvedl, že Albon musí v následujících dvou závodech (Portugalsko, Imola) ukázat dobrý výkon. V Portugalsku dojel Verstappen na třetím místě, Albon mimo body se ztrátou jednoho kola.

„Je zřejmé, že to pro něj byl těžký závod,“ řekl Horner. „Musíme se podívat na všechna data, všechny informace, pokusit se zjistit, proč například jeho opotřebení pneumatik bylo výrazně vyšší.“

Albon musel do boxů i podruhé. Podle Hornera to bylo kvůli opotřebení pneumatik a to zejména levé zadní, která byla téměř na plátně. Red Bull nevěří, že by Albon závod dokončil, pokud by nestavěl.

Rozhodnutí se blíží

„V sezóně už nezbývá tolik závodů a dostáváme se do fáze roku, kdy musíme myslet na příští rok,“ řekl Horner. „V průběhu několika příštích týdnů budeme muset učinit rozhodnutí.“

Pokud Albon skončí, spekuluje se o Pérezovi a Hülkenbergovi. „Myslím, že by si kterýkoliv z těchto jezdců vybral Red Bull jako prioritu před jakoukoliv jinou sedačkou, takže si dokážu představit, že počkají, až uvidí, jaké bude rozhodnutí.“

Hülkenberg by mohl teoreticky nastoupit už letos. Tuto variantu ale šéf Red Bullu odmítl.

„Pro tento rok jsme se zavázali Alexovi. Všichni v týmu chtějí, aby si získal místo i pro příští rok. Je to skvělý člověk, věříme, že má talent. Je stále teprve ve druhé sezóně ve formuli 1.“

„Je to těžké. Je to psychicky těžké, je těžké bojovat proti Maxovi. Už dříve ukázal, že se může odrazit a kvůli němu opravdu doufám, že se může příští víkend v Imole odrazit od náročného víkendu, který měl tady.“