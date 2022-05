Horner obhajuje Verstappenovu chybu a věří, že v závodě bude bojovat s Ferrari

Verstappen kvůli problémům s chlazením, hydraulikou a výměně převodovky přišel o velkou část pátečních tréninků. Přesto dokázal být po prvních pokusech závěrečné části kvalifikace na první pozici.

Během druhých pokusů ale loňský mistr světa chyboval ve čtvrté zatáčce, zatímco Charles Leclerc a Carlos Sainz z Ferrari vylepšili své časy a Nizozemce v pořadí přeskočili.

„Je to smůla. Ferrari dnes (v sobotu) odvedlo velmi dobrou práci a když je to tak vyrovnané, rozdíly jsou velmi malé. Po prvních pokusech (v Q3) to vypadalo dobře, pak ale bohužel udělal drobnou chybu ve čtvrté zatáčce a pro Maxe bylo vymalováno.“

I přes chybu v rozhodujícím momentu Horner vyzdvihl Verstappenovu schopnost oklepat se z problémů v tréninku.

„Dobře se dokázal vrátit. Byl pozadu, měl odjeto méně kol než ostatní a stále se učí trať.“

57kolový nedělní závod na nové městské trati v Miami bude podle Hornera pro piloty představovat velkou výzvu. Doufá nicméně, že Verstappen bude schopen bojovat s jezdci Ferrari.

„Myslím, že máme oproti Ferrari velmi odlišné závodní auto. Oni mají trochu více přítlaku a jsou rychlejší v některých zatáčkách. My budeme trochu ztrácet v zatáčkách, ale budeme mnohem rychlejší na rovinkách. Myslím, že to bude fantastický závod.“