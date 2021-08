Horner obhajuje rozhodnutí Red Bullu soustředit se stále na letošní vůz

Od příští sezóny začnou ve formuli 1 platit zcela nová technická pravidla. Řada týmů, včetně mistrovského Mercedesu, už proto upřednostňuje přípravu pro příští rok a nechystá velká vylepšení pro letošní monopost.

Red Bull se naopak rozhodl vyvíjet letošní model RB16B s cílem pokusit se ukončit nadvládu Mercedesu, která v šampionátu jezdců i Poháru konstruktérů trvá nepřetržitě od začátku hybridní éry v roce 2014.

„V tom, kdo jsme jako tým, je také to, že se žádnou sezónu nevzdáváme. Samozřejmě máme také omezení rozpočtového stropu, což nám lehce komplikuje život,“ říká Horner pro Motorsport.com.

„Paměť lidí v tomto sportu je ale krátkodobá a vy do toho musíte jít. Každý závod je příležitost a pokud to znamená, že lidé musí pracovat trochu tvrději a o pár hodin déle, aby se to povedlo, pak jsou všichni rozhodně pro.“

Na dotaz, zda jej překvapilo, že Mercedes zastavil vývoj letošního vozu tak brzy, Horner odpověděl: „Nevím, jaká jsou jejich omezení. Jsou samozřejmě větší organizací než my, takže rozpočtový strop má výrazný vliv na jejich plánování a to, jak zvládli období covidu. Nám se podařilo udržet jádro týmu pohromadě,“ řekl Horner.

„Nemohu hodnotit další týmy, aniž bych měl všechna fakta, takže se mohu jen zaměřovat na to, co děláme my. A nám vyhovuje přístup, jaký jsme zvolili. Samozřejmě pokud budou v prvním závodě příštího roku o dvě sekundy před námi, bude to zklamání. Myslím ale, že v tuto chvíli to máme správně vyvážené.“