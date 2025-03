Horner o zesnulém Jordanovi: Spoustě lidem z padoku dal první šanci

Když svět motorsportu v minulém týdnu zasáhla zpráva o tom, že v Jihoafrické republice zemřel po ročním boji s rakovinou Eddie Jordan, mnoho osobností z královny motorsportu sdílelo své vzpomínky, které souvisí s tímto mužem, který v F1 v letech 1991 až 2005 provozoval vlastní tým.

Jedním z nich byl i současný šéf Red Bullu Christian Horner.

„Byl to skvělý a inspirativní člověk, který svůj tým dovedl z formule Ford až do F1. Bude nám velmi chybět,“ uvedl Horner, jehož slova cituje web GPblog.

„Moje osobní vzpomínky na něj sahají až do roku 1991, kdy jsem se s ním jako mladý ambiciózní jezdec poprvé setkal. Bylo to krátce poté, co svůj tým přestěhoval do továrny, kterou postavil nedaleko Silverstone. Navzdory pozdní hodině si na mě udělal čas a promluvil si se mnou o dalších krocích v mé kariéře. Jeho hlavní radou bylo, abych si našel dobrého sponzora a zároveň mě přivítal v Klubu piraň,“ prohlásil dále Brit.

„Byl to opravdu plamenný člověk, který byl vždycky rád nablízku. Byl duší každého večírku. Jeho láska k hudbě byla legendární, on a jeho kapela chtěli hrát všude. Bude nám velmi chybět. Náš sport bude bez Eddieho chudší,“ je přesvědčen Horner, který je šéfem Red Bullu od roku 2005, což byl zároveň rok, kdy Jordan končil coby šéf a majitel své stáje.

Horner také připomněl, že dal Jordan šanci v F1 spoustě talentům. Některé z nich jsou v F1 dodnes.

„Dal příležitost mnoha závodníkům. A to nejen jezdcům, ale i inženýrům, technikům a designérům. Tolik lidí v paddocku mu vděčí za příležitosti, které jim poskytl. Zpráva o jeho odchodu mě velmi zarmoutila,“ dodal.