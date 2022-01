Horner nemá pochybnosti o tom, kdo by vyhrál, pokud by měli Hamilton a Verstappen stejné auto

„Nemůžete popřít nic z toho, čeho Lewis dosáhl,“ řekl Horner deníku The Times. „Je to jeden z absolutních velikánů a statisticky nejúspěšnější jezdec v historii.“

„Ale kdybyste do toho auta (Mercedesu, pozn. redakce) posadili Maxe a Lewise, nepochybuji o tom, kdo by se dostal na vrchol. Posaďte Lewise do našeho vozu a také nepochybuji o tom, kdo bude lepší.“

„S Maxem je možné všechno. Nečekali jsme, že budeme v Džiddě konkurenceschopní. Byla to hlavně zásluha Maxe. Myslím, že se mu nedostalo dostatečného uznání za to, jakým způsobem jel.“

Podle Hornera je to i vidět na srovnání Verstappena s jeho týmovými kolegy. V případě Hamiltona tomu tak není.

„Mezi Valtterim a Lewisem jsme často viděli jen velmi malý rozdíl. To samé bylo u Nica. Max vyždímal z tohoto auta každý gram výkonu. A od léta, kdy Mercedes začal zrychlovat, to byl právě Max, kdo nás tím, jak jezdil, držel v tomto šampionátu.“

„Byl naprosto vynikající. Někdy se to přehlíží, čeho je schopen dosáhnout v autě, které má menší výkon než vůz jeho soupeře.“