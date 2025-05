Horner naznačil, že si může Verstappen jezdit s čím chce a kde chce, pokud nevynechá závod ve F1

Max Verstappen si na Nordschleife na Nürburgringu vyzkoušel vůz Ferrari 296 GT3.

V testu nastoupil pod pseudonymem „Franz Hermann“ a překonal rekord norského závodníka Christiana Krognese v kategorii NLS GT3, který má hodnotu 7 minut a 49,578 sekund.

Na jezdecké aktivity Verstappena mimo kokpit F1 byl v Imole dotazován jeho šéf Christian Horner.

„Je velmi všestranný a jeho vášní jsou všechny formy závodění – simulátory, závody GT – má svůj vlastní GT tým,“ řekl Horner pro Sky Sports.

„Velmi si přál jet na Nürburgringu. Je to něco, o čem jsme věděli už delší dobu. Jel tam a odvedl neuvěřitelnou práci a opravdu si to užil. Je to to, co dělá rád, a bylo by velmi těžké mu to vzít.“

Jezdci F1 obvykle nezávodí v jiných sériích a to už jen kvůli tomu, že kalendář má dnes 24 závodů, takže je těžké najít volný termín. V relativně nedávné minulosti jsme měli jen dvě výjimky. Před 10 lety jel Nico Hülkenberg závod 24 hodin Le Mans a vyhrál. V roce 2017 vynechal Fernando Alonso závod v Monaku, aby si mohl vyzkoušet Indy 500. U McLarenu ho tehdy zastoupil Jenson Button.

Horner naznačil, že Verstappen má volné ruce, ale nesmí vynechat závod F1.

„Nevynechá žádný závod, to je jisté. Musí se tu samozřejmě soustředit na každodenní práci. Ale myslím, že je skvělé, že je tak všestranný. Jako Red Bull jsme byli vždy o něco uvolněnější než jiné týmy, pokud jde o volnost, kterou jsme našim jezdcům dávali.“

„Ale je to hledání kompromisu, hledání rovnováhy. Priorita je samozřejmě tady. Ale je skvělé, že se věnuje všem formám motorsportu.“

Red Bull má v tomto ohledu výhodu, protože je výrobcem energetických drinků. Příští rok se to ale může částečně změnit. Partnerem Red Bullu bude Ford, kterému se jízda ve voze Ferrari nemusí až tak zamlouvat.