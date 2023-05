Horner: Naši jezdci mezi sebou mohou i nadále závodit. Dokud nebudou zájmy týmu větší než jejich

Šéf Red Bullu Christian Horner tvrdí, že mají Max Verstappen a Sergio Pérez dovoleno, aby spolu i nadále bez omezení závodili. Naznačil ale, že v pozdější fázi sezony by to mohlo být jinak.

I po čtyřech závodech letošní sezony platí, že Red Bull zůstává neporažen.

Mezi oběma jezdci rakouské stáje, Maxem Verstappenem a Sergiem Pérezem, je nicméně situace v šampionátu velmi vyrovnaná – oba mají na svém kontě po závodě v Baku dvě vítězství ve velkých cenách a dělí je pouze šestibodový rozdíl.

Vzhledem k tomu, že má Red Bull nad nejbližší konkurencí poměrně velký výkonnostní náskok, znamená to, že o výhry v tuto chvíli bojují pouze Nizozemec s Mexičanem. Šéf Red Bullu Christian Horner ale zůstává v tomto ohledu na pozoru.

„Mezi námi a zbytkem pole je nyní mírný odstup, ale zbývá ještě 19 závodů a pět sprintů,“ uvedl Horner podle Autosportu.

„Čeká nás ještě spousta závodění na různých okruzích. Klíčovým faktorem bude spolehlivost, na kterou se nyní hodně soustředíme,“ přiblížil šéf Red Bullu s tím, že po návratu F1 do Evropy budou týmy nasazovat na své vozy vylepšení. To může být podle něj pro Red Bull problém, jelikož má kvůli trestu omezený čas na vývoj – proto je cílem stáje Milton Keynes vytvořit si v šampionátu co největší náskok.

Horner se rovněž nechal slyšet, že tým nemá mezi Verstappenem a Pérezem žádnou preferenci, takže jde čistě o souboj mezi nimi.

„Oba chtějí vyhrávat, což je důvod, proč je tým zaměstnává. A myslím, že záleží na tom, jak si vedou na trati. V Baku měli povoleno závodit a dosud to tak platilo vždy,“ prohlásil Horner.

Takřka 50letý týmový šéf nicméně naznačil, že by tento stav nemusel platit po celou sezonu.

„Dokud se zájmy týmu nestanou většími než zájmy jezdců, což by nastalo při soupeření s konkurencí, tak se nic nemění," dodal.