Horner: Naše současné úspěchy jsou sladší i proto, že jsme se předtím léta trápili za Mercedesem

Šéf Red Bullu Christian Horner přiznal, že si rakouský tým hodně užívá nynější úspěchy i z toho důvodu, že jim předcházela dlouholetá nadvláda Mercedesu.

Formule 1 momentálně prožívá velkou nadvládu týmu Red Bull, který letos ani v jednom ze sedmi závodů nenašel přemožitele a míří za jasnou obhajobou obou titulů.

Šéf týmu Christian Horner nicméně tvrdí, že současné úspěchy nepřišly jen tak.

„Snahou vrátit se zpět do vítězné pozice jsme strávili sedm let. Prohrávat přitom bolí. Myslím, že jsme pracovali hodně tvrdě, abychom se do této pozice dostali,“ uvedl Horner, kterého cituje Autosport.

Týmový boss Red Bullu tím připomněl roky 2014 až 2020, během kterých Red Bull nezískal žádný titul a nedařilo se mu navázat na vlastní dominanci z let 2010 až 2013.

„Jsem na ni obrovsky pyšný,“ okomentoval Horner nynější vítěznou sérii.

„Znamená pro nás více – byli jsme dole a museli jsme bojovat, abychom byli zpět. Každý člen týmu hraje v naší výkonnosti klíčovou roli. F1 je jedním ze sportů s největší konkurencí na světě a působení na takové úrovni, jakou máme my, je něco, co je třeba oslavit.“