Horner na tiskové konferenci šermoval telemetrií Norrise. Zatáčku by podle něj neprojel

První penalizaci dostal Verstappen za vytlačení Norrise z tratě ve 4. zatáčce. Další pak za vyjetí mimo trať v 8. zatáčce a získání výhody.

Christian Horner si na tiskovou konferenci přinesl tablet, na kterém ukazoval telemetrii (GPS) Landa Norrise. Podle něj přijel do 4. zatáčky o 15 km/h rychleji a nebyl by tak schopen zatáčku projet, aniž by se nedostal mimo trať.

„Problém je v tom, že se podle mě dostáváme na velmi nebezpečné území, kdy je v pořádku tam střemhlavě přilétnout,“ řekl Horner pro Sky Sports.

„Myslím, že FIA a jezdci si musí sednout a rozhodnout, co je přijatelné a co ne. Především si myslím, že udělit dvě desetisekundové penalizace bylo velmi tvrdé. Myslím, že je v tom něco zásadnějšího. Chci říct, že zřejmě došlo k reakci na minulý víkend.“



Foto: Getty Images / Mark Thompson

Podle Hornera vjel Norris do zatáčky rychle a šel pozdě na brzdy, aby byl na vrcholu (apexu) zatáčky vpředu.

„V kole, ve kterém má incident s Maxem, je o 15 kilometrů v hodině rychlejší a později na brzdách než ve svém nejrychlejším kole v závodě,“ řekl Horner, kterého cituje Motorsport.com, na zmíněné tiskové konferenci.

„Nezvládl by zatáčku, vyjel by mimo trať. Samozřejmě, v této fázi závodu má pravděpodobně o 80 kg paliva více než v okamžiku, kdy zajel své nejrychlejší kolo.“

„Dříve bylo odměnou pro ty nejodvážnější objet soupeře zvenčí. Myslím, že hrozí, že zákony o předjíždění převrátíme naruby. Jezdci se budou jen snažit dostat na vrcholu zatáčky nos dopředu, a pak budou tvrdit, že jim musí být ve výjezdu udělán prostor.“

„Na všech motokárových okruzích na světě platí, že pokud máte vnitřní stopu, kontrolujete zatáčku. Je to jeden z principů fyziky závodění. Myslím, že je prostě potřeba se vrátit k základům, že pokud jste na vnější straně, nemáte přednost. Jinak to v posledních pěti závodech skončí zmatkem.“

„Myslím si, že způsob, jakým se předpisy nebo směrnice vyvinuly, podporuje jezdce v tom, aby měl na apexu nos vpředu, bez ohledu na to, zda zatáčku projedete.“

Horner také dodal, že následný incident byl pochopitelnějším trestem, a naznačuje, že Verstappen očekával, že Norris se vzdá místa, a nakonec byl frustrovaný, že to Norris neudělal.

Pokud jde o to, zda si s Verstappenem potřebuje promluvit o jeho stylu závodění, Horner se této otázce do jisté míry vyhnul.

„Vždy musíte hrát podle pravidel a my se na to podíváme a poučíme se z tohoto závodu. Důležitější je, abychom dnes pochopili, že jsme prostě neměli tempo.“

„Včera jsme měli dobré tempo v kvalifikaci, ale naše závodní tempo nebylo nikde v porovnání s Ferrari a McLarenem, takže na to se v příštích pěti dnech opravdu zaměříme.“