Horner mi poslal milou zprávu, říká Cunoda. Jeho nástupce zná z RB

Cunoda ve Spa uvedl, že byl s Hornerem v kontaktu. „Vážím si toho, jak mě Christian v předchozích závodech podporoval,“ řekl Cunoda, kterého cituje Crash.net. „A ano, vlastně mi včera poslal zprávu, abych ukázal, co umím. Byla to milá zpráva.“

„Laurenta znám už od VCARB a velmi dobře jsme spolu spolupracovali. Z hlediska výkonu jsme měli dobrý start. Mezi námi panovala velká důvěra, takže se těším na spolupráci s ním. Alana (Permane, nový šéf RB, pozn. redakce) jsem právě potkal a také mu gratuluji. Poslal jsem mu zprávu. Rozhodně je motivovaný. Jsem zvědavý, jak si povede jako šéf týmu.“

Cunoda neočekává od nového šéfa v nejbližší době nějaké zásadní změny.

„Připojil uprostřed sezóny. A měl jen dva týdny, takže si nemyslím, že by zatím něco měnil. Dynamika bude pravděpodobně podobná.“

„Pravděpodobně se podívá na několik příštích závodů a uvidí, co může udělat. Ale alespoň víme, že máme dobrý vztah. Můžu si s ním povídat. Víte, nebudu se muset přizpůsobovat vztahu ani vytvářet nový vztah, což je dobré. A ano, právě jsem s ním přišel do paddocku a normálně jsme si popovídali. Připadá mi to jako návrat do VCARB, ale není to tak. Je to jiný dres, takže je to v pohodě.“

Cunoda potvrdil, že také ve Spa nebude mít stejné díly, jako má Verstappen. Japonec zatím čeká na dobré výsledky, které jsou pro něj velmi důležité, pokud si chce udržet sedačku.

„Včera jsem slyšel, že to nepoužijeme. Tým tvrdě pracuje na tom, aby získal nějaké vylepšení. Ale v tomto závodě jsme stále o pár balíčků pozadu. Ale já se prostě pokusím vytěžit co nejvíc z toho, co mám teď. Zároveň to není snadná věc. Zvláště teď, když je startovní rošt opravdu velmi těsný. Některé z těch detailů budou rozhodující. Ale jo, budu se snažit ze všech sil.“