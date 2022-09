Horner lituje, že si Red Bull v juniorských sériích nevšiml Piastriho

Christianu Hornerovi je líto, že si Red Bull nechal v juniorských sériích proklouznout Oscara Piastriho.

Piastri závodil v britské F4 a formuli Renault Eurocup v letech 2017 a 2018 za tým Arden, který založil Christian Horner. Na začátku roku 2020 se připojil k jezdecké akademii Renaultu a následně získal tituly ve F3 a F2. Nakonec ale letos v létě podepsal smlouvu s McLarenem, u kterého v příštím roce nahradí Daniela Ricciarda.

„Jezdil za tým Arden ve formuli 4 a formuli Renault a byl výrazným talentem. V té době byla možnost, aby se na něj Red Bull podíval, a my jsme tuto možnost nevyužili, čehož lituji,“ řekl Christian Horner v podcastu Beyond the Grid. „To, čeho dosáhl ve formuli 3 a formuli 2, bylo fenomenální.“

Horner v podcastu uvedl, že pokud by Piastri byl členem jejich programu, měl by takovou smlouvu, která by mu neumožňovala utéci.

Juniorský program Red Bullu není v posledních letech tak úspěšný, jako býval. Důkazem je Sergio Pérez, který jezdí vedle Verstappena, ale neprošel akademií Red Bullu.

„Pokračujeme v investicích do mládeže, máme v programu několik skvělých mladíků, od motokár až po ty, kteří nyní vstupují do formule 4,“ řekl Horner.

„Myslím, že Red Bull dělá velmi dobře, když dává těmto dětem šanci, investuje do mladých talentů a dává jim příležitost, kterou by jinak nedostali.“

„Isack Hadjar letos ve formuli 3 zažil skvělou premiérovou sezónu. Iwasa ve formuli 2 je pro mě také vynikajícím jezdcem. Jsou to jen dva z kluků, kteří jsou v programu.“

„Liam Lawson má za sebou těžký rok, ale je to opět další talent. Dennis Hauger byl ve formuli 2 po tak dominantním roce ve formuli 3 trochu nevýrazný, ale je otázkou, do jaké míry je to jim a do jaké vybavením.“

Hertu chtěli poslat DTM

Red Bull sice má nyní obsazené sedačky v obou týmech, ale v AlphaTauri chce udělat změny. Gasly by mohl zamířit do Alpine a u AlphaTauri by ho mohl nahradit někdo jiný. Původně byl ve hře Colton Herta, ale tomu výsledky v IndyCar neumožní získat super licenci. Aktuálně se tak spekuluje o De Vriesovi.

Podle Motorsport Total chtěl Red Bull tento víkend posadit Hertu do vozu Ferrari 488 GT3 v závodě DTM na Red Bull Ringu. Od série získal i povolení ho nasadit v rámci divoké karty. Americkému mladíkovi by to samozřejmě k zisku super licence nepomohlo, šlo by čistě jen o marketingovou záležitost.

Na poslední chvíli však byla přihláška stažena. Důvod není znám, ale může souviset i s tím, že Red Bull již vzdal možnost, že by Hertu dostal v příštím roce do formule 1.