Horner: Kritika Verstappena ze strany McLarenu byla neférová

Letošní Velká cena Rakouska nabídla dramatickou bitvu o vítězství, do které se zapojili Max Verstappen a Lando Norris. Triumf nakonec nezískal ani jeden z nich, jelikož mezi nimi došlo v 64. kole v zatáčce číslo tři ke kontaktu, po kterém se Verstappen propadl na páté místo, zatímco Norris musel ze závodu odstoupit.

Podle sportovních komisařů byl hlavním viníkem incidentu bránící se Verstappen, jenž se při brzdění posunul mírně doleva a střetl se s Norrisem, který jel vedle něj po vnější stopě.

O tom, že za kolizi nese zodpovědnost Verstappen, mají přirozeně jasno i u McLarenu. Jeho šéf Andrea Stella se v tomto kontextu nechal dokonce slyšet, že kolize byla důsledkem nedostatečných trestů pro Verstappena v minulosti.

S tím však boss Red Bullu Christian Horner nesouhlasí.

„Z Maxovy strany se určitě nic nezmění," řekl Horner v rozhovoru pro Sky Sports.

„Myslím, že je tu moment, kdy se Lando učí, jak s Maxem závodit. Nevyhnutelně se mezi nimi bude odehrávat více těsných soubojů, protože se zdá, že jsou si nyní jejich vozy výkonnostně velmi blízko. Max je tvrdý závodník. Je to pravděpodobně jeden z nejtvrdších závodníků v F1 a každý to ví,“ poznamenal dále britský manažer.

Horner také uvedl, že si Norris a Verstappen po závodě vše již vyříkali.

„Mám informace, že už spolu mluvili, nemyslím si, že by v tom byl nějaký problém.“

Prohlášení Andrey Stelly pak Horner okomentoval takto:

„Za to, co tehdy udělal Max špatně, byl potrestán, stejně jako Lewis (Hamilton, pozn. red.). Myslím, že je špatné a nespravedlivé takto jezdce očerňovat. Chápu, že v zápalu boje to bylo pro Andreu frustrující, ale to je prostě tvrdé závodění On sám spoustu let pracoval s Michaelem Schumacherem, takže kdo jiný by měl znát lépe tyto věci než on.“