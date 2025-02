Horner: Konec Herberta v roli sportovního komisaře nemá nic společného s Verstappenem

Mezinárodní automobilová federace v tomto týdnu oznámila, že již nebude do role sportovního komisaře nasazovat bývalého pilota F1 Johnnyho Herberta.

„Johnny je všeobecně uznávaný a do své funkce přinášel neocenitelné zkušenosti a odborné znalosti. Po vzájemné diskusi však bylo dohodnuto, že jeho povinnosti stewarda FIA a povinnosti mediálního komentátora nejsou slučitelné. Děkujeme mu za jeho služby a přejeme mu, aby se mu dařilo v jeho budoucích aktivitách,“ uvedla FIA v oficiálním prohlášení.

Neoficiální informace hovoří o tom, že si na Herberta a jeho komentáře v médiích stěžovaly celkem dva týmy, přičemž jedním z nich by měl být Red Bull, jehož jezdec Max Verstappen patřil k jezdcům, ke kterým byl Brit v minulé sezoně kritický.

Šlo například o Verstappenovy manévry, které předvedl GP Mexika a tvrzení, že se Nizozemec z incidentů stejně nepoučí.

Jos Verstappen, otec pilota Red Bullu, pak dokonce Herberta obvinil, že je zaujatý.

Šéf Red Bullu Christian Horner nicméně nyní popřel, že by Herbert v roli sportovního komisaře skončil vysloveně kvůli Verstappenovi.

„S Maxem to nemá vůbec nic společného, ale je to naprosto správné rozhodnutí,“ sdělil Horner televizní stanici Sky Sports News.

„Nemůžete mít stewardy, kteří zároveň pracují v médiích...Nemáte to v Premier League, nemáte to v žádném jiném profesionálním sportu. Je to naprosto nevhodné. Buď jste jedním ze sportovních činitelů, nebo pracujete v médiích. Nemůžete být jednou nohou v obou táborech,“ dodal britský manažer.