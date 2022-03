Horner je za Péreze rád. Letošní vůz mu prý více vyhovuje

„Co měl včera k obědu, snídani a večeři, to samé mu dáme i zítra,“ vtipkoval Horner po sobotní kvalifikaci v rozhovoru pro Sky Sports F1.

„Byl to od něj fenomenální výkon a já jsem za něj moc a moc rád. Pracoval neuvěřitelně tvrdě a myslím, že letošní vůz více vyhovuje jeho stylu. Není tak nepředvídatelný jako loňské auto a on v něm odvedl skvělou práci.“

Horner očekává, že si Pérez ze své vůbec první pole position odnese spoustu sebevědomí, protože tradičně podává své vynikající výkony spíše v neděli.

„No, myslím, že soboty, jak sám přiznal, nikdy nebyly nejsilnější částí jeho arzenálu. Vždy ožil v den závodu, takže podat takový výkon na tomto okruhu je pro něj skvělé. Jeho sebevědomí to jenom prospěje a my to zítra potřebujeme přetavit ve skvělý výsledek.“