Horner: Je to skvělý úspěch a výsledek obrovského úsilí každého člena týmu

Tým Red Bull měl po Velké ceně Itálie opět řadu důvodů k radosti. Dvojité vítězství na horké půdě Ferrari a dva překonané rekordy ve formuli 1.

Max Verstappen a Sergio Pérez na italské Monze, domácí trati Ferrari, získali šesté letošní dvojité vítězství. Verstappen svým 10. triumfem za sebou vytvořil nový rekord.

A zápis do historie má také samotný tým Red Bull, jehož jezdci nyní vyhráli rekordních 15 závodů za sebou.

Před startem závodu v Monze měl ale Verstappen před sebou jednu překážku. Carlos Sainz z Ferrari vyhrál o 13 tisícin kvalifikaci a startoval z pole position.

Na čele odolával Verstappenovi až do 15. kola, kdy probrzdil v nájezdu do úvodní šikany, Verstappen využil lepšího výjezdu a do následující šikany se ujal prvního místa, které si kromě zastávek v boxech udržel až do cíle.

Podle Hornera byl způsob Sainzovy defenzivní jízdy na hraně, šéf Red Bullu španělského jezdce ale chápe, jelikož jel před domácími fanoušky Ferrari.

„Bylo k tomu vzneseno několik připomínek. Carlos byl velmi tvrdý, občas trochu změnil stopu. Jede ale s Ferrari na Monze, bude se bránit jako o život,“ řekl Horner.

„Trochu jsme to čekali. Když se oba naši kluci dostali na vnitřek, dotáhli své manévry. Museli jsme to udělat tvrdě, Ferrari bylo dnes velmi rychlé. Viděli jsme to už v kvalifikaci.

„Max musel provést to předjetí, pak jsme si dokázali vybudovat náskok. Ferrari bylo jen trochu tvrdší na pneumatiky než my. Checo (Pérez) předjížděl, abychom dosáhli dvojitého vítězství.

„Max má nyní 10 vítězství v řadě za sebou, čímž překonává Sebastianův (Vettelův) 10 let starý rekord. Je to skvělý úspěch a výsledek obrovského úsilí každého člena týmu.“

„Znovu a znovu říkám, že za úspěchem nestojí jen to, co vidíte tady na trati, je toho tolik, co se děje v zákulisí. Formule 1 je největším týmovým sportem na světě a vyžaduje, aby každý člen dělal svou práci, investoval do tohoto vozu a sdílel stejnou vizi.

„Toto vítězství je zásluhou každého v Oracle Red Bull Racing Teamu, který v této sezóně odvedl tak úžasnou práci. Teď je to 14 vítězství v řadě (v této sezóně, Red Bull vyhrál ještě poslední závod loňské sezóny v Abú Dhabí. Dohromady tedy 15 triumfů, pozn. redakce).

„Opouštíme Evropu neporaženi, což je opravdu pozoruhodný úspěch a něco, co budeme chtít za dva týdny v Singapuru rozšířit.“