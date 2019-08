Horner je rád, že nebyl Verstappen v Rakousku penalizován

Sportovní komisaři po závodě na Red Bull Ringu dlouho vyšetřovali incident mezi Verstappenem a Leclercem, ke kterému došlo v souboji o první místo. Verstappen odešel bez trestu a zůstalo mu jeho vítězství. Horner podle rozhodnutí komisařů usuzuje, že jsou naklonění tvrdšímu závodění, což si žádají zástupci týmů F1 i fanoušci.

„Samozřejmě, nikdy nevíte, jakou cestou se komisaři vydají, pro mě to ale bylo jasné. Vzdálilo by se to od principů závodění. Při takovém manévru byly dveře otevřené. Max byl na vrcholu zatáčky lehce vpředu a z pohledu onboard kamery bylo na něm, jak projet zatáčku. Podle mě o tom neměly být žádné pochybnosti, komisaři se na to ale samozřejmě museli dobře podívat,“ říká Horner.

Verstappen s Leclercem si vzájemný souboj zopakovali i v dalším závodě na britském Silverstonu. Sportovní komisaři tentokrát jejich incident ani nevyšetřovali a FIA následně jednala s týmy a jezdci, aby se pokusila stanovit jasnější pravidla pro závodění.

„Myslím, že největším poraženým by byli fanoušci. Byl to skvělý závod, bylo to vzrušující a myslím, že bylo správné se do toho nemíchat a nezasahovat. Bylo to přesně to, co si fanoušci F1 přejí vidět,“ věří šéf Red Bullu.

„Kdyby to bylo naopak, kdyby nás Leclerc předjel, byl bych naštvaný a cítil bych se stejně. S Michaelem Masim (ředitelem závodu) jsme si prohlédli spoustu incidentů a 90 procent z nich bylo závodními incidenty, takže ať závodí.“

Foto: Getty Images / Charles Coates