Horner je naštvaný a zklamaný kvůli omezením při zastávkách. Podle Wolffa to nebyl úmysl

Objevilo se podezření, že některé týmy našly výhody v tom, že pomocí automatizovaných systémů odstranily reakční dobu, a proto dokončily zastávky rychleji.

Nejlepší zastávky v boxech má dlouhodobě Red Bull. Christian Horner nepochybuje o tom, že nová technická směrnice je součástí snahy soupeřů zpomalit jeho tým.

FIA směrnicí přikázala týmům, aby do systému zakomponovaly reakční doby. Tyto hodnoty jsou 0,15 sekundy od zjištění, že jsou matice kol utaženy, do pokynu mechanikovi se zvedákem, aby vůz spustil, a 0,2 sekundy od spuštění zvedáku do okamžiku, kdy jezdec obdrží pokyn k opuštění stání.

„Myslím si, že když musíte držet auto dvě desetiny sekundy, tak to může být skoro nebezpečné, protože musíte vyhodnocovat svůj reakční čas,“ řekl Horner na tiskové konferenci.

„Chlapík, který uvolňuje auto, musí udělat tento úsudek. Myslím, že to není dobře promyšlené.“

„F1 je o inovacích a soutěži. Vidět zastávky v boxech pod dvě sekundy je pozoruhodný výkon. Měli bychom ho podporovat, ne se ho snažit kontrolovat. Kde se to zastaví? Budou nám říkat, kudy máme chodit do garáže, kde máme sedět na boxové zdi, jaká tlačítka máme mačkat?“

Podle Hornera už dnes existují přísné tresty pro případ, že se zastávka v boxech nepovede a je nebezpečná.

„Je to pro mě trochu zklamání. Povinností soutěžícího je zajistit, aby byl vůz bezpečný. Trestem za nedotažené kolo je, že musíte okamžitě zastavit. Je to tvrdý trest, pokud nemáte bezpečně a spolehlivě upevněná všechna čtyři kola. Takže si nejsem úplně jistý, čeho se technická směrnice snaží dosáhnout. Myslím, že je v ní strašně moc složitostí.“

„Ale samozřejmě, když máte konkurenční výhodu, tak pokud nemůžete být poraženi, tak je samozřejmě nejlogičtější, že se vás vaši konkurenti snaží zpomalit, a to se tady zřejmě děje.“

Wolff se brání

Objevily se spekulace, že si u FIA stěžoval Mercedes. Konec konců Helmut Marko to prohlásil už po Velké ceně Francie, ještě předtím, než byla technická směrnice uveřejněna.

Šéf týmu Mercedes Toto Wolff tvrdí, že tomu tak není, ale potvrdil, že nedávno proběhla s FIA komunikace ohledně systému, který chtěla jeho stáj používat.

„Dotazovali jsme se FIA na bezpečnostní mechanismus, který souvisí se systémem, který jsme používali, a zda by se dal optimalizovat,“ řekl Wolff. „Došlo k tomu před třemi nebo čtyřmi týdny. A byla to otázka technologie.“

„Takže to vyvolalo něco dalšího? Možná. Nevím. Ale je to otázka, kterou jsme položili.“