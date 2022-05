Horner hájí týmovou režii ve Španělsku

Pérez jel původně za Verstappenem a Russellem. Verstappen se však dostal do kačírku a propadl se za oba. Pérez se snažil Russella předjet, ale to se mu nedařilo. Musel tak pustit Verstappena, který to měl zkusit.

Red Bull mu v rádiu řekl, že mu pozici vrátí, ale k tomu nedošlo. Úřadující mistr světa si s Russellem také neporadil – navíc měl problémy s DRS. Nakonec přešel na jinou strategii.

Zatímco Verstappen jel na tři zastávky, Pérez jel na dvě (později sice stavěl znovu, ale už jen kvůli bodu za nejrychlejší kolo závodu).

Ke konci závodu Verstappen na čerstvých pneumatikách Péreze dojel a ten ho tak musel pustit znovu.

„Sezóna je ještě velmi mladá. A myslím si, že v týmu je skvělá dynamika. Musíme si prostě věci prodiskutovat interně,“ řekl Pérez po závodě.

Šéf Red Bullu Christian Horner prohlásil, že nemělo smysl nechat oba jezdce v závěru závodu bojovat.

„Velmi rychle se na Checa dotáhl a v té fázi byl rozdíl v pneumatikách téměř dvě sekundy na kolo,“ řekl Horner. „S vysokou teplotou vody, oleje, DRS, které fungovalo s přestávkami, nemělo smysl je nechat bojovat, protože to byl stejně neférový souboj.“

„A jak se ukázalo, stejně jsme museli Checa na konec závodu poslat do boxů. Takže oba jezdci spolupracovali jako tým a získat dnes, když mělo Ferrari bohužel problém, maximum bodů bylo nesmírně důležité.“

Horner věří, že Pérez pochopí taktiku týmu, až bude mít úplný přehled o tom, jak se závod vyvíjel. „Mluvil jsem s ním, když vystoupil z auta. Problémem pro každého jezdce je, že pokud nemá jasný přehled o strategii nebo o zápletce závodu před sebou, bude vždy emotivní vzdát se vedení. Hrál týmovou hru.“

„Myslím, že jasně chápal, že to není rovnocenný souboj, protože rozdíl v tempu mezi strategiemi byl tak velký. Z týmového hlediska to pro mě asi nemělo smysl, což byl důvod, proč jsme dnes jezdce nenechali bojovat.“