Horner chválí Péreze. Podle něj dal v Maďarsku najevo, že ho nemaji odepisovat

Sergio Pérez se po startu z devátého místa dostal na stupně vítězů.

Sergio Pérez měl... kvalifikaci, kterou lze označit kultovní hláškou not great, not terrible. Poprvé od Miami se dostal do Q3, ale jezdec Red Bullu by se měl dostat do prvních dvou řad. Pérez byl až devátý.

V závodě ale zabojoval a nakonec z toho bylo třetí místo. Horner po závodě v rozhovoru pro Sky Sports pochválil Péreze za to, že „dnes předvedl skvělý závod“.

Horner v rozhovoru dále ocenil Pérezovu rychlost i to, jak předjel soupeře – Alonsa nebo Piastriho. Podle šéfa Red Bullu také fungovala Pérezova strategie. Do závodu odstartoval na tvrdé směsi, poté dvakrát přezouval na střední.

„Takový závod vám dodá obrovské sebevědomí. Myslím, že jeho předjíždění, odvaha, kterou ukázal... pro mě to dnes byla opravdu výmluvná jízda, která říká: ‚Koukejte a neodepisujte mě.‘“

Max Verstappen po startu z druhé pozice vyhrál. Red Bull tak vyhrál dvanáct závodů v řadě, čímž překonal rekord McLarenu z roku 1988.

„Vzpomínám si, jak jsem jako malý kluk sledoval McLareny Alaina Prosta a Ayrtona Senny, které dosáhly tohoto neuvěřitelného úspěchu, a když si pomyslím, že jsme to nyní překonali...“

„Byl to neuvěřitelný tým. Ron Dennis byl neuvěřitelný šéf týmu a pomyšlení, že jsme to nyní překonali, je něco, na čem celý tým tady v Budapešti, v Milton Keynes a všichni v zákulisí tvrdě pracovali a co pro nás znamená opravdu hodně.“